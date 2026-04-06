Colf e badanti 2026: come ricevere fino a 1.200 euro anche senza dichiarazione dei redditi

Nel lavoro domestico italiano, un ambito che coinvolge oltre un milione di persone tra colf, badanti e babysitter, le regole fiscali seguono logiche diverse rispetto al lavoro dipendente tradizionale. Si tratta infatti di un settore in cui il datore di lavoro è quasi sempre una famiglia e non un'azienda, e proprio per questo manca una figura chiave del sistema fiscale: il sostituto d'imposta. Questa particolarità ha sempre reso più complesso l'accesso automatico a bonus e agevolazioni. Negli ultimi mesi, però, un chiarimento del Ministero dell'Economia ha introdotto un elemento di grande novità: il trattamento integrativo, cioè l'ex bonus Renzi, che può essere riconosciuto anche a chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi entro i termini. Una precisazione importante, che cambia in parte le regole del gioco per migliaia di lavoratori e lavoratrici domestiche.

Come funziona il trattamento integrativo

Il trattamento integrativo è un sostegno economico pensato per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Parliamo di un bonus che può arrivare fino a 1.200 euro all'anno, generalmente distribuito in rate mensili da circa 100 euro. Il meccanismo, però, non è uguale per tutti:

fino a 15mila euro di reddito annuo il bonus spetta per intero;

tra 15mila e 28mila euro viene riconosciuto solo se l'imposta lorda supera le detrazioni (quindi non è automatico);

oltre 28mila euro il beneficio si azzera.

Questo significa che il bonus non è una cifra "fissa", ma dipende dalla situazione fiscale complessiva del lavoratore.

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Perché nel lavoro domestico cambia tutto

Per i lavoratori dipendenti "classici", il bonus viene accreditato direttamente in busta paga ogni mese. Questo accade perché il datore di lavoro trattiene le imposte e applica automaticamente anche le agevolazioni. Nel lavoro domestico, invece, questo passaggio non esiste. Il datore di lavoro non trattiene l'Irpef e non può quindi riconoscere il bonus in anticipo. Di conseguenza:

lo stipendio viene pagato "lordo fiscale";

il calcolo delle imposte avviene solo successivamente;

anche il bonus viene riconosciuto solo dopo, non mese per mese.

È una differenza sostanziale che incide sia sui tempi sia sulle modalità di accesso al beneficio.

Il ruolo centrale della dichiarazione dei redditi

Proprio per questa struttura, la dichiarazione dei redditi diventa fondamentale. È infatti attraverso il modello 730, compilato senza sostituto d'imposta, che il lavoratore domestico comunica al Fisco quanto ha guadagnato e permette il calcolo corretto delle imposte. In questa fase succedono due cose contemporaneamente: viene determinato quanto si deve pagare di tasse, e vengono poi anche riconosciute eventuali agevolazioni, tra cui il trattamento integrativo. Se il lavoratore ha diritto al bonus, questo viene utilizzato per ridurre le imposte o, se c'è un credito, rimborsato direttamente sul conto corrente indicato.

Quando arrivano concretamente i soldi

Uno degli aspetti più delicati riguarda poi le tempistiche: senza sostituto d'imposta, i rimborsi non arrivano in estate insieme allo stipendio, ma seguono tempi più lunghi. In genere: chi presenta il 730 prima entra prima nei flussi di pagamento; i rimborsi vengono erogati verso la fine dell’anno; spesso l'accredito arriva dopo Natale. Questo rende ancora più importante presentare la dichiarazione il prima possibile.

La novità: bonus anche senza 730

Il punto più innovativo riguarda chi non presenta la dichiarazione dei redditi. Fino a oggi, in questi casi si rischiava di perdere completamente il bonus. Il chiarimento del Ministero cambia questa prospettiva: anche senza dichiarazione, il diritto al trattamento integrativo non viene cancellato. Se infatti l'Agenzia delle Entrate avvia controlli o accertamenti: può ricostruire il reddito del contribuente; può calcolare le imposte dovute; può riconoscere il bonus spettante. In pratica, il trattamento integrativo viene considerato come una detrazione fiscale e può essere utilizzato per ridurre quanto si deve pagare. Questo garantisce una tutela anche a chi, per dimenticanza o difficoltà, non ha presentato il 730 nei tempi previsti.

Perché l'importo può cambiare o sparire

È importante però evitare un equivoco: il bonus non è sempre garantito per intero. La dichiarazione dei redditi è infatti un bilancio complessivo, non una semplice richiesta di rimborso. Questo significa che: se le imposte dovute sono elevate, il bonus può essere assorbito; se non ci sono imposte sufficienti, può essere ridotto; in alcuni casi può anche azzerarsi. Tutto dipende dall'equilibrio tra reddito, detrazioni e imposte finali.

Pagamenti dei contributi: dal cartaceo al digitale

Oltre alle novità fiscali sul trattamento integrativo, l'INPS ha avviato un percorso di digitalizzazione finalizzato a semplificare e rendere più sicure le operazioni, riducendo gradualmente l'uso dei tradizionali bollettini cartacei. Dal 2026, la maggior parte dei datori di lavoro sarà chiamata a utilizzare strumenti elettronici come pagoPA, home banking o app dedicate per versare i contributi dei propri collaboratori domestici. Per agevolare la transizione, l'INPS continuerà a inviare comunicazioni cartacee solo ai datori di lavoro più anziani, che potrebbero avere difficoltà nell'utilizzo dei canali digitali. L'obiettivo finale è sostanzialmente quello di rendere l'intero sistema più efficiente, sicuro e moderno, allineando il lavoro domestico alle stesse modalità digitali già adottate in molti altri settori.