Quando arriva il Green Pass dopo il vaccino: cosa dice il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale Si accorciano le tempistiche con cui si può scaricare il Green Pass dopo la prima dose di vaccino. Come si legge nel decreto del governo che estende l’obbligo della Certificazione a tutti i lavoratori, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da oggi sarà possibile ottenerla immediatamente dopo la prima dose di vaccino e non bisognerà più aspettare 15 giorni dalla somministrazione.

Il decreto legge che estende l'obbligo di presentare il Green Pass a tutti i lavoratori è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dal testo emergono una serie di novità: è saltata ad esempio la sospensione dal lavoro per chi non presenta la Certificazione Covid (si resta solo senza stipendio) e si accorciano le tempistiche con cui si può scaricare il Green Pass dopo la prima dose di vaccino. Da oggi, sarà infatti possibile ottenere la Certificazione immediatamente dopo la prima dose e non bisognerà più aspettare 15 giorni dalla somministrazione.

La novità è contenuta all'articolo 5 del decreto, che va a modificare quello dello scorso 22 aprile, in cui si definivano appunto le modalità di funzionamento della Certificazione Covid. Per chi scarica il Green Pass dopo la prima dose di vaccino non sarà più necessario aspettare 15 giorni, come stabilito in precedenza, ma si potrà ottenere immediatamente dopo la somministrazione.

Per il resto non ci sono cambiamenti. Dopo la somministrazione arriverà un SMS o una email contenente il codice AUTHCODE, tramite cui sarà possibile scaricare il Green Pass tramite il portale del governo. La Certificazione però si può ottenere anche utilizzando le app Immuni e IO. Per scaricarla, in assenza dell'identità digitale, si potrà usare la tessera sanitaria. Chi non riuscisse a scaricare il Green Pass in maniera digitale potrà rivolgersi al proprio medico di base o andare in farmacia.

Non cambiamo le tempistiche per quanto riguarda il Green Pass dopo la guarigione o dopo essersi sottoposti a tampone. Bisognerà attendere che le autorità sanitarie trasmettano le informazioni a livello centrale, affinché la piattaforma del ministero della Salute possa rilasciare la Certificazione. Di solito si tratta di un processo che richiede un paio d'ore o al massimo una giornata.