Come ottenere il Super Green Pass dopo la prima dose di vaccino Covid Il Super Green Pass si può scaricare dopo la prima dose del vaccino anti Covid, oltre che in seguito alla guarigione dal virus. Vediamo come ottenere la certificazione verde digitale, obbligatoria dal 6 dicembre per numerose attività.

A cura di Annalisa Girardi

Il Super Green Pass o Green Pass rafforzato è il certificato verde che si può ottenere solo attraverso la vaccinazione o la guarigione dal Covid, quindi non attraverso il tampone negativo, che resta ancora valido per ottenere il Green Pass "base". La distinzione tra le due certificazioni arriva in seguito al decreto approvato dal Governo lo scorso 24 novembre 2021, e in vigore dal 6 dicembre. L'obiettivo è quello di contrastare la quarta ondata limitando la circolazione del virus al fine di scongiurare nuove chiusure a Natale. Il Super Green Pass sarà obbligatorio per accedere a bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi e altre attività, a differenza del Green pass "base" che resterà obbligatorio per lavorare e per i trasporti pubblici, oltre che per accedere agli alberghi e praticare attività sportiva in palestre, piscine e centri sportivi.

Il Super Green Pass può essere ottenuto dopo il vaccino o la guarigione dal Covid, mentre il Green Pass base potrà essere ottenuto anche con un tampone con esito negativo. Considerata anche l'estensione dell'obbligo vaccinale a docenti e forze dell'ordine a partire dal 15 dicembre, saranno in molti a doversi adeguare alle nuove regole al fine di non incorrere in sanzioni. Ecco quindi come si scarica il Super Green Pass dopo la prima dose di vaccino (utilizzando gli stessi canali utili per scaricare il Green Pass base sul cellulare) e quanto tempo impiega ad arrivare dopo la somministrazione.

Come scaricare il Super Green Pass covid dopo la prima dose

Il Super Green Pass si può scaricare dopo aver ricevuto la prima (o unica, nel caso di Johnson & Johnson) dose di vaccino anti Covid. La Certificazione viene generata 12 giorni dopo la prima somministrazione e sarà valida a partire dal 15esimo giorno. Quando si farà, in seguito, la seconda dose il Green Pass dovrà essere scaricato nuovamente. Ci sono vari modi per ottenerlo, sia attraverso canali fisici che digitali. Normalmente, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino, arriva una email o un SMS in cui è contenuto un codice (AUTHCODE) per scaricare la Certificazione: questa si può ottenere tramite app Immuni o IO, ma anche attraverso il sito web dedicato del governo. In quest'ultimo caso non è necessario utilizzare l'identità digitale (SPID/CIE), ma basterà la tessera sanitaria e il codice ricevuto per email o SMS. Chi non riuscisse a scaricare il Green Pass digitalmente potrà rivolgersi al proprio medico di famiglia o al farmacista, che lo recupereranno utilizzando il codice fiscale e la tessera sanitaria.

Quando arriva il Super Green Pass dopo la prima dose di vaccino

Insomma, dopo la prima dose di vaccino si potrà ottenere il Green Pass, ma bisognerà aspettare dodici giorni prima dell'emissione e 15 prima della validità. Come sappiamo, però, la Certificazione può anche essere scaricata in seguito alla guarigione. In caso di guarigione, potrebbe volerci più tempo per la trasmissione dell'informazione a livello centrale, ma il Green Pass sarà generato al massimo nella giornata successiva.

Va però specificato che nel decreto dello scorso 12 ottobre il governo ha stabilito che "per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta".

Quanto dura la validità del Super Green Pass

Il tempo in cui è valido il Super Green Pass è cambiato alla luce del nuovo decreto approvato dal Governo. Seguendo infatti il parere del Comitato Tecnico Scientifico, il Governo ha deciso di ridurre la durata di validità del Green pass rafforzato a 9 mesi – in precedenza erano 12 mesi.