Dopo quanto tempo arriva il Super Green Pass con la prima dose di vaccino Covid Dal 6 dicembre entrerà in vigore il Super Green Pass che servirà almeno fino al 15 gennaio per accedere a una serie di attività come i ristoranti al chiuso, cinema e feste. Ecco dopo quanto tempo arriva in seguito al vaccino.

A cura di Annalisa Girardi

Dal 6 dicembre cambiano le regole anti Covid. Ed entra in vigore il Super Green Pass, almeno fino al 15 gennaio, scaricabile dopo essersi vaccinati o essere guariti dal coronavirus, che servirà per accedere ad alcune attività come ristoranti al chiuso, cinema, teatri, stadi, palazzetti, feste e discoteche. La Certificazione Covid rafforzata, esattamente come accadeva con quella base, può essere scaricata già dopo la prima dose di vaccino. Viene generata automaticamente dalla piattaforma del governo dopo 12 giorni dalla prima dose.

Come si ottiene il Super Green Pass con il vaccino

Chi è già in possesso di un Green Pass per vaccinazione o guarigione non dovrà scaricarlo nuovamente. Tra le Faq del governo si specifica infatti che sarà la stessa App Verifica C19 adibita ai controlli che ne riconoscerà o meno la validità. Per chi fa invece la prima dose di vaccino, il Super Green Pass sarà generato dopo la somministrazione e sarà valido a partire dal 15esimo giorno fino alla dose successiva.

Cosa cambia dal 6 dicembre, le nuove regole per il Green Pass

Il Super Green Pass, che si potrà ottenere con il vaccino o la guarigione, ma non con un tampone, resterà in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio. Servirà per accedere a una serie di luoghi e attività, come ristoranti al chiuso, spettacoli, eventi sportivi, cerimonie pubbliche feste e discoteche. Il Green Pass base continuerà ad essere richiesto per andare a lavoro e sarà esteso anche in altri settori. Servirà per prendere i mezzi del trasporto pubblico locale.