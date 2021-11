Come ottenere il Super Green Pass e come scaricarlo dopo il vaccino e la guarigione dal Covid Il Super Green Pass si potrà ottenere solo con il vaccino o dopo la guarigione, ma non con il tampone, e sarà necessario dal 6 al 15 dicembre per poter accedere ai ristoranti al chiuso, cinema, teatri, feste, discoteche, eventi sportivi e cerimonie. Ecco come scaricalo.

A cura di Annalisa Girardi

Il governo ha approvato il nuovo decreto sul super Green Pass per provare a fermare la quarta ondata di contagi: si potrà ottenere solo con il vaccino o dopo la guarigione, ma non con il tampone, e sarà necessario dal 6 al 15 dicembre per poter accedere ai ristoranti al chiuso, cinema, teatri, feste, discoteche, eventi sportivi e cerimonie. Questo non comporta l'eliminazione del Green Pass normale, che resterà e continuerà ad essere necessario ad esempio per andare a lavoro o per usufruire dei trasporti. In poche parole, l'unica differenza tra Super Green Pass e Green Pass consiste nel tampone: se la Certificazione Covid base è scaricabile con vaccino, guarigione o tampone, quella rafforzata si potrà ottenere solo con vaccino o guarigione.

Come ottenere il Super Green Pass

Le regole su come scaricare il Super Green Pass non cambiano, semplicemente non sarà più ottenibile con il tampone. Per quanto riguarda vaccino o guarigione tutto rimane com'era. Ad esempio, dopo il vaccino viene inviato per messaggio o per email un codice AUTHCODE, necessario per scaricare la Certificazione.

Come scaricare il Super Green Pass con o senza Spid e codice

Con il codice AUTHCODE è poi possibile ottenere il Green Pass scaricandolo dall'apposita piattaforma del governo. Può anche essere inserito direttamente nell'App Immuni, per cui servirà comunque anche il numero di tessera sanitaria. Con l'App Io invece non servirà il codice. Dal momento che l'accesso è stato effettuato tramite Spid, il Green Pass arriva direttamente sull'applicazione. Si presuppone quindi che queste regole siano allo stesso modo valide per il Super Green Pass.

Dopo quanto tempo arriva il Super Green Pass con il vaccino

Stesso discorso vale anche per le tempistiche con cui arriva la Certificazione. Per quanto riguarda il vaccino, tra le domande frequenti del governo si legge che "per la prima dose la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva", mentre "per le dosi successive alla prima e per la vaccinazione a seguito di guarigione o infezione successiva alla prima dose della vaccinazione dopo almeno 14 giorni, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione". Per quanto riguarda invece la guarigione, il Green Pass viene al momento generato "entro il giorno seguente".

Quanto tempo dura il Super Green Pass, la validità della certificazione

Nel nuovo decreto viene anche ridotta la durata del Super Green Pass. Mentre questa non cambia per il tampone (con molecolare è di 72 ore, mentre con antigenico di 48), per il Green Pass da vaccino viene portata da 12 mesi a 9. Per la Certificazione ottenibile in seguito alla guarigione, invece, la durata passa dai 6 ai 9 mesi.

Come funziona il Super Green Pass e cosa si può fare

Nel comunicato di Palazzo Chigi seguito all'approvazione del decreto si legge che il nuovo Certificato verde rafforzato servirà "per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti: spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche e cerimonie pubbliche". Inoltre si aggiunge: "In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato".