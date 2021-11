Guariti, vaccinati e tamponi: quanto durano i diversi green pass dopo il decreto del governo Il green pass cambia e il governo rivede anche la durata sia di quello ottenuto con la vaccinazione contro il Covid, sia di quello ricevuto per guarigione dal virus.

A cura di Tommaso Coluzzi

Super green pass da un lato, green pass base dall'altro. Il primo è la novità introdotta oggi dal governo con il decreto legge varato poche ore fa in Consiglio dei ministri, che entrerà in vigore il 6 dicembre prossimo, il secondo è il green pass per come l'abbiamo conosciuto finora, che ora l'esecutivo stesso definisce "base". Il super green pass, infatti, si ottiene solamente se si è vaccinati o se si è guariti, mentre quello base si può ricevere anche con un tampone con esito negativo. Il governo, però, oltre a decidere che in determinate attività – come ristoranti al chiuso, cinema, teatri e stadi – si può accedere solo con il super green pass, ha anche rivisto le durate delle diverse certificazioni verdi.

Come cambia la durata del super green pass

Con l'introduzione del super green pass, tra le altre cose, cambiano anche le tempistiche. La certificazione verde durerà meno per i vaccinati contro il Covid: la durata, dopo che era stata prolungata a 12 mesi alla fine dell'estate, ora viene ridotta a 9 mesi dalla conclusione del ciclo di vaccinazione, ovvero dopo la seconda dose. Un'eventuale terza dose, che tutti gli over 18 potranno fare a partire dal 1 dicembre e almeno cinque mesi dopo la seconda, darebbe diritto ad altri 9 mesi di green pass a partire proprio dalla terza somministrazione. La durata del green pass per i guariti, invece, viene allungata da 6 mesi a 9 mesi e viene di fatto equiparata all'immunizzazione con il vaccino. Dopodiché se verrà effettuata la dose di richiamo varrà altri 9 mesi.

Green pass con tampone, quanto dura

Si era parlato a lungo della possibilità di ridurre la durata del green pass ottenuto con il tampone negativo, che ora viene chiamato, appunto, green pass base per differenziarlo dal super green pass. Nelle scorse ore sembrava pronta una stretta per passare da 48 ore a 24 per il rapido e da 72 ore a 48 per il molecolare. Stretta che, alla fine, non c'è stata. Per questo motivo la durata del green pass con tampone – utilizzabile per andare a lavorare, ma anche per i trasporti pubblici locali e nazionali – resta invariata: due giorni per il rapido o antigenico e tre giorni per il molecolare.