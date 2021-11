Terza dose di vaccino Covid a tutti gli over 18 dal 1 dicembre: l’annuncio del ministro Speranza Il ministro Speranza ha annunciato in conferenza stampa che dal 1 dicembre tutti gli italiani over 18 potranno ricevere la terza dose di vaccino anti Covid.

A cura di Ida Artiaco

Dal 1 dicembre tutti i cittadini italiani maggiori di 18 anni potranno ricevere la terza dose di vaccino anti Covid. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa insieme al premier Mario Draghi e al ministro Maria Stella Gelmini, in cui sono state spiegate tutte le misure contenute nel nuovo decreto con Super Green pass e obbligo vaccinale per alcune categorie.

"Il messaggio di fondo è un rafforzamento del Green pass per evitare chiusure e riduzioni di capienze, proviamo ad avere disciplina più rigida ma bilanciamo questo col ridurre le restrizioni", è stato il commento di Speranza.