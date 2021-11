La terza dose di vaccino Covid si potrà fare dopo 5 mesi dal completamento del ciclo Ok alla terza dose dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Vacciniamoci tutti per essere più forti”, ha scritto il ministro.

A cura di Annalisa Girardi

"La dose di richiamo è cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto. Dopo l’ultimo parere di AIFA sarà possibile farla a 5 mesi dal completamento del primo ciclo. Vacciniamoci tutti per essere più forti": lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post su Facebook.

Proprio oggi si sono aperte le prenotazioni per la terza dose anche alla fascia tra i 40 e i 59 anni. Bisognava però attendere almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale per potersi mettere in fila per il richiamo. Ora però il governo, sentito chiaramente il parere dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ha deciso che la terza dose si potrà fare già a partire dal quinto mese successivo alla seconda somministrazione.

Si cerca quindi di accelerare per mettere in sicurezza il Paese, alle prese con la quarta ondata di contagi come il resto d'Europa. Una decisione in linea con quella di anticipare la campagna per le terze dosi, che inizialmente sarebbe dovuta partire a dicembre, a oggi. La decisione è stata anticipata dal governo alle Regioni durante l'incontro in corso in queste ore sulle nuove misure restrittive per far fronte all'aumento dei contagi.

In un videomessaggio inviato oggi a un evento dell'Aiop, l'Associazione Italiana dell'Ospedalità Privata, il ministro aveva annunciato: "Sono ore molto delicate in cui stiamo valutando ulteriori scelte da compiersi nell'interesse del Paese dentro questa battaglia ancora aperta contro il virus. La priorità dei prossimi giorni sarà tenere la curva sotto controllo ed evitare l'esplosione del contagio che stiamo vedendo in tanti altri Paesi europei".