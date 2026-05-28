Per mesi dolori lancinanti ma nessuno si accorge del tumore, Ivan Ricciardi muore il giorno dopo la diagnosi

Sulla tragica vicenda indaga ora la Procura di Brindisi a seguito di una denuncia presenta dal figlio dell’uomo subito dopo il decesso. Il pm ha disposto l’autopsia, sul registro degli indagati la dottoressa medico curante.

Per quasi un anno aveva sofferto dolori lombari lancinanti che lo lasciavano immobilizzato a letto per lungo tempo, aveva perso 25 chili e lamentava difficoltà motorie ma nessuno si era accorto che era vittima di un tumore ai polmoni e quando la diagnosi è finalmente arrivata all'uomo sono rimaste solo 24 ore prima del decesso. È l'inquietante storia di Ivan Ricciardi 46enne pugliese di Squinzano morto il 25 maggio scorso nel reparto di Oncologia dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Sulla tragica vicenda indaga ora la Procura di Brindisi a seguito di una denuncia presenta dal figlio dell'uomo subito dopo il decesso per chiedere che venga fatta piena luce sul decesso e sulla mancata diagnosi nonostante sintomi così gravi. L'uomo si è presentato in questura per presentare un esposto contro l’azienda ospedaliera Perrino di Brindisi, l’ospedale Vito Fazzi di Lecce e la dottoressa di medicina generale che aveva in cura il padre.

La Procura brindisina ha deciso di disporre una immediata autopsia sulla salma e al contempo il sequestro del cartelle cliniche per invidiare fatti ed eventuali responsabilità. Per questo i funerali, programmati inizialmente per il 26 maggio, sono stati rinviati a data da definire. L'ipotesi di reato è di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

Nel registro degli indagati è finita per ora solo la dottoressa suo medico curante come atto dovuto per permettere di disporre di un proprio consulente di parte per l'esame autoptico irripetibile. Secondo i familiari dell'uomo, che lascia moglie e due figli, il medico avrebbe sottovalutato i sintomi consigliando cure del dolore con oppiacei senza disporre esami approfonditi.

I parenti lamentano inoltre presunte difficoltà nei contatti con la dottoressa curante, che a loro dire si sarebbe negata a messaggi e chiamate a un certo punto del percorso clinico, ma anche mancanze di accertamenti anche negli ospedali nelle ultime settimane quando gli accessi in pronto soccorso per i dolori lombari forti sarebbero stati diversi sia a Brindisi che a Lecce dove, secondo il figlio, veniva visitato e rispedito a casa.

La diagnosi di tumore ai polmoni è arrivata soltanto a poche ore dal decesso quando a seguito di una crisi respiratoria e all'intervento del 118, gli è stato riscontrato un tumore ai polmoni al Perrini di Brindisi. Intubato nel reparto di Oncologia, Ivan Ricciardi infine è morto il giorno seguente.