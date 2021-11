Il vaccino anti Covid diventerà obbligatorio anche per insegnanti, militari e forze di polizia Dal 15 dicembre il vaccino obbligatorio al personale amministrativo del comparto sanità, ai docenti e al personale amministrativo della scuola, ai militari, alle forze di polizia e al soccorso pubblico. Lo stabilisce il nuovo decreto approvato dal governo.

A cura di Annalisa Girardi

Il governo ha approvato il nuovo decreto sulla stretta alle misure anti Covid: la principale novità riguarda il via libera al Super Green Pass dal 6 dicembre al 15 gennaio già in zona bianca, ma non è l'unica. Nel provvedimento infatti si estende anche la vaccinazione obbligatoria al personale amministrativo del comparto sanità, ai docenti e al personale amministrativo della scuola, ai militari, alle forze di polizia e al soccorso pubblico. L'obbligo entrerà in vigore dal 15 dicembre. È inoltre resa obbligatoria anche la dose richiamo per le professioni sanitarie, sempre a partire da metà dicembre.

Nella bozza del decreto diffusa al termine del Consiglio dei ministri si legge:

Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 3-ter, si applica anche alle seguenti categorie di personale: a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; b) al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico; c) al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione dei contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.

Per quanto riguarda il comparto scolastico si specifica che spetterà a "i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale dei comparti di cui al comma 1, lettera b), nonché i responsabili delle strutture di cui al comma 1, lettera c)" assicurare "il rispetto dell’obbligo".