Orrore a Milazzo, cadavere di un uomo abbandonato in un sacco in strada: l’allarme dei passanti

Il cadavere era in un sacco di plastica gettato a bordo strada. Alle forze di polizia è arrivata la segnalazione di alcune persone che stavano raggiungendo la spiaggia e che hanno fatto scattare l’allarme. Sul luogo del rinvenimento a Milazzo sono accorsi i reparti della scientifica e il medico legale per i primi rilievi.

Immagine di repertorio

Orribile rinvenimento questo pomeriggio a Milazzo, nella città metropolitana di Messina, dove in una strada alle spalle di un noto ristorante è emerso il cadavere di un uomo rinchiuso in un sacco di plastica. A lanciare l'allarme nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio, alcuni passanti che si trovavano a passare in zona e hanno scorto il corpo senza vita dell'uomo.

Erano circa le 15.30 di oggi quando alle forze di polizia è arrivata la segnalazione di alcune persone che stavano raggiungendo la spiaggia e che hanno fatto scattare l'allarme. I passanti hanno raccontato del sacco con un cadavere di un uomo che era ben visibile in via Capuana a Milazzo, nei pressi della riviera di Ponente, al confine con il comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

L'arrivo della polizia con gli agenti del commissariato di Milazzo e della squadra Mobile ha confermato la presenza del corpo e la strada è stata chiusa per permettere i rilievi del caso. Sul luogo del rinvenimento, infatti, sono accorsi poco dopo i reparti della scientifica pe ri primi rilievi e il medico legale per un primo esame esterno del corpo, oltre al procuratore di turno.

Il cadavere giaceva ai margini della strada in una zona circondata da vegetazione. Dalle prime notizie pare si tratti chiaramente di un omicidio. Il corpo dell'uomo, la cui identità al momento non è nota, avrebbe due evidenti ferite da colpi di arma da fuoco alla testa. Gli investigatori in queste ore stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona nella speranza di ottenere elementi utili all’identificazione della vittima e alla ricostruzione dell'accaduto.