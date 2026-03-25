Uomo nudo corre in strada e si sdraia sulle auto in transito: caos in strada a Reggio Emilia, il video

La singolare scena nella zona ospedaliera dove i passanti si sono trovati davanti all’uomo completamente nudo che ha iniziato a salire sulle auto in transito scatenando il caos prima di essere fermato dalla polizia.

Momenti di caos oggi a Reggio Emilia dove un uomo si è spogliato in pubblico nel bel mezzo del giorno, correndo completamente nudo in strada incurante delle auto in transito, salendo sulle vetture e addirittura sdraiandosi su di esse prima di essere fermato dalle forze dell'ordine.

La singolare sequenza è andata in scena nel primissimo pomeriggio di mercoledì 25 marzo, intorno alle 13:30, nella zona ospedaliera tra via dei Mille e viale Umberto I. Comprensibile la sorpresa è l'incredulità dei tanti passanti che in quel momento circolavano in zona, sia a piedi che in auto, e che da un momento all'altro si sono ritrovati davanti l'uomo completamente nudo e scalzo mentre correva e camminava, prima sul ciglio della strada e poi nel bel mezzo della carreggiata.

In un primo momento qualcuno addirittura ha pensato ad uno scherzo ma in realtà era tutto vero come dimostrano alcuni filmati e foto scattati dagli stessi passanti. Nei video si vede il giovane dal fisico asciutto che a un certo punto, incurante dei pericoli arrecati a sé stesso e agli altri, sale di colpo sulle auto in transito che rallentano e si fermano a causa della sua presenza.

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Diversi anche i passanti impauriti che sono scappati dalla zona temendo che la propria incolumità mentre alcune auto hanno cercato di evitarlo prima che l'uomo le prendesse di mira. In un caso addirittura l'uomo si è sdraiato completamente sul tetto di una vettura ferma in strada nel traffico. Diverse le vetture danneggiate.

La scena è andata avanti per diversi minuti prima dell'arrivo della polizia che in fine lo ha bloccato e fermato. Sul luogo dell'accaduto anche i soccorsi medici con un'ambulanza a cui poi l'uomo è stato affidato per il trasporto in ospedale e le cure mediche del caso.