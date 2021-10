Green Pass, come e quando ottenere la certificazione dopo la terza dose di vaccino Il nuovo Green Pass dopo la terza dose di vaccino viene elaborato il giorno successivo alla somministrazione. Le prime certificazioni verdi dopo la dose di richiamo sono state elaborate già a inizio ottobre, a pochi giorni dal via libera della terza dose per le persone più fragili. Il calendario delle dosi di richiamo proseguirà con gli over 80, personale ed ospiti di Rsa e operatori sanitari. Ecco come funziona il rinnovo del Green Pass dopo la terza dose di vaccino.

A cura di Giuseppe Pastore

Un nuovo Green Pass dopo la somministrazione della terza dose di vaccino. Il governo ha aggiornato le sue Faq chiarendo che la nuova certificazione verde viene emessa il giorno successivo alla somministrazione. Non bisognerà attendere molto, quindi, per ottenere il pass ormai indispensabile per ogni attività. Anche in questo caso, la durata della certificazione è di un anno a partire dalla data in cui ci si è sottoposti alla terza dose oppure alla seconda, nel caso in cui il ciclo vaccinale sia stato completato con una sola dose e non con due. I primi Green Pass successivi alla dose di richiamo del vaccino sono stati rilasciati a inizio ottobre, dopo il via libera di qualche settimana fa alla somministrazione della terza dose. I primi a riceverla sono stati i soggetti più fragili, come gli immunodepressi e i trapiantati, a cui seguiranno gli over 80, il personale e gli ospiti delle Rsa e gli operatori sanitari.

Come scaricare il Green Pass dopo la terza dose di vaccino

Sul Green Pass rilasciato dopo la terza dose, allo stesso modo dei precedenti, è indicato il numero delle dosi effettuate e il totale delle dosi previste dal ciclo vaccinale. Quindi, la certificazione che sarà elaborata il giorno successivo a quello della somministrazione, riporterà la dicitura "3 dosi di 2", nel caso in cui il ciclo vaccinale sia già stato completato con due dosi e si sia ricevuta una terza, oppure "2 dosi di 1" nel caso in cui prima dell'ultima somministrazione si sia ricevuto un vaccino monodose o una sola dose di vaccino perché precedentemente guariti dal Covid. Anche in questo caso, per ottenere il Green Pass sarà sufficiente scaricarlo dal sito dedicato, utilizzando tessera sanitaria o Spid, dalle app Immuni o Io oppure è possibile rivolgersi ad un medico di base o ad un farmacista che potranno fornire la documentazione accedendo al fascicolo sanitario elettronico.

Chi può già ricevere la dose di richiamo

Il via libera alla terza dose di vaccino è arrivato nelle scorse settimane prevedendo la possibilità di effettuare il nuovo richiamo solo con vaccini ad mRna (Pfizer e Moderna). Si è dato precedenza ai soggetti più fragili come i trapiantati e gli immunodepressi, cioè a persone con un sistema immunitario compromesso che, più delle altre, sono esposte alle complicazioni del Covid. A fine settembre, una circolare del ministero della Salute ha poi esteso la terza dose di vaccino dando priorità ad alcune categorie tra cui gli over 80 e il personale e gli ospiti delle Rsa. Successivamente, secondo un calendario elaborato dalle singole Regioni, sarà la volta degli operatori sanitari "che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi". Solo dopo aver protetto le categorie più esposte, la dose di richiamo potrà essere estesa a tutti come accaduto fino ad ora.