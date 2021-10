Green pass con la prima dose del vaccino, dopo quanti giorni arriva e quanto tempo è valido Il 15 ottobre scatta l’obbligo di green pass sul posto di lavoro, con il nuovo Dpcm firmato da Draghi che ne disciplina l’utilizzo. Per ottenerlo le strade sono sempre tre: vaccino, guarigione o tampone. I tempi in cui si riceve il green pass dopo la prima dose di vaccino contro il Covid sono stati sensibilmente accorciati dal governo già il mese scorso. Vediamo dopo quanti giorni arriva il green pass dopo la prima dose.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dal 15 ottobre il green pass diventerà obbligatorio anche per accedere al posto di lavoro, sia nel pubblico che nel privato. La certificazione verde, già richiesta per una lunga lista di attività, sarà necessaria per lavorare, con le aziende che dovranno controllare – secondo quanto stabilito con il nuovo Dpcm firmato da Draghi – che i dipendenti abbiano effettivamente ottenuto il green pass. I tempi per ottenerlo, però, sono già stati accorciati sensibilmente dal governo, visto che prima del decreto del 16 settembre – che introduce l'obbligo di green pass sul lavoro dal 15 ottobre – dopo la prima dose bisognava aspettare due settimane prima di avere una certificazione valida. Oggi, invece, il green pass è attivo già dal giorno della prima somministrazione di vaccino contro il Covid.

Ci sono comunque diversi modi per ottenere il green pass: la vaccinazione contro il Covid, la guarigione dal virus o il tampone con risultato negativo. Chiaramente, con tempistiche differenti a seconda del metodo che viene utilizzato per ottenerlo: nel caso della somministrazione del vaccino la certificazione è valida dal momento in cui si riceve la prima dose e fino alla seconda, poi – dal completamento del ciclo vaccinale – la durata è di un anno; i guariti dal Covid ricevono il green pass dal momento della negativizzazione e dura sei mesi; chi fa il tampone riceve un green pass valido per 48 ore se fa il test antigenico e 72 ore se fa il molecolare.

Il green pass si può scaricare subito dopo la prima dose di vaccino, con diverse possibilità: normalmente si riceve il codice authcode sul cellulare via sms o via mail, che si può inserire sul sito ufficiale dgc.gov.it insieme al codice fiscale per scaricare il green pass; la certificazione verde è disponibile anche sulle app Io e Immuni; in alternativa ci si può recare in farmacia con la tessera sanitaria e la carta d'identità e richiederlo in forma digitale o cartacea.