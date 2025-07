Muore a 19 anni, il giorno dopo arriva un suo messaggio alla mamma: “Ti voglio bene”. La storia di Andrea

Andrea è morto a 19 anni a causa di un tumore. Prima di morire aveva programmato un messaggio per il compleanno della madre. Il presidente Zaia: “Come una carezza dall’aldilà nel momento del dolore più inaudito per un genitore che sopravvive al figlio”.

Andrea Falcone, per tutti semplicemente "Falco", era un ragazzo di 19 anni che viveva a Frescada di Preganziol, nella provincia di Treviso. Il 5 luglio scorso si è spento a causa di un aggressivo tumore che non gli ha lasciato scampo. Poche ore dopo la sua morte, la mamma ha ricevuto un messaggio sul cellulare: "Ti voglio bene, mamma". Era il suo compleanno e suo figlio, prima di morire, aveva programmato quelle poche parole cariche d’amore. Un gesto che ha commosso tutta la comunità.

Anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha dedicato delle parole al giovane morto a soli 19 anni. “‘Buon compleanno, mamma!’. A mandare questo messaggio è stato il cellulare di Andrea Falcone, morto di cancro a 19 anni dopo cinque anni di terapie per sconfiggere la malattia. Solo che Andrea era spirato 10 ore prima, alla vigilia del compleanno della madre Grazia, ma aveva voluto comunque programmare un messaggio per lei, come una carezza dall'aldilà nel momento del dolore più inaudito per un genitore che sopravvive al figlio. Quella di Andrea è una storia di speranza nel dolore, che insegna a guardare la vita con occhi nuovi dopo la diagnosi più terribile”, ha scritto su Facebook Zaia.

Chi conosceva il diciannovenne lo descrive come un ragazzo pieno di vita, studente universitario molto legato alla sua famiglia e ai suoi amici. Grande appassionato di moto, nonostante la malattia continuava a partecipare ad attività solidali e cercava di sostenere altre persone con problemi di salute simili ai suoi.

In centinaia hanno partecipato ai suoi funerali: “Corri Andrea, corri, finalmente libero. Hai vinto. Ci ritroveremo lì, dove l’amore non ha fine e il cielo non ci separa più. Per sempre”, le parole scelte dai suoi familiari per l’ultimo saluto al giovane.