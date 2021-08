Come recuperare il codice authcode per scaricare il green pass, obbligatorio da oggi Dal 30 luglio è possibile recuperare il codice authcode per scaricare il green pass sul sito dgc.gov.it e non solo chiamando il numero 1500. Chi non ha ricevuto il codice via mail o via sms, perciò, può recuperarlo in totale autonomia. Ci sono comunque diverse alternative per scaricare il green pass, che da oggi è obbligatorio per una lunga lista di attività: sito, app Immuni e Io, farmacie o medico di base.

A cura di Tommaso Coluzzi

Scaricare il green pass è diventato fondamentale, e lo sarà sempre di più, per svolgere una lunga lista di attività: da oggi è obbligatorio per bar, ristoranti, cinema, musei, palestre, piscine e in molti altri luoghi. Per ottenerlo ci sono tre modi: essersi vaccinati contro il Covid (sarà valido passati 15 giorni dalla prima dose), aver contratto il virus ed essere guariti, aver effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Per scaricarlo, invece, ci sono diverse possibilità: si può ottenere il green pass attraverso il codice che arriva via sms o via mail, ma anche senza; per scaricarlo ci si può connettere al sito dgc.gov.it e utilizzare il codice authcode ricevuto e la tessera sanitaria, ma anche attraverso le app Immuni e Io; è possibile recuperare il codice authcode attraverso una procedura guidata sul sito dal 30 luglio, non più solo chiamando il numero 1500 (che è ancora disponibile ma difficile da contattare). Il codice authcode è il codice alfanumerico che si riceve dopo la vaccinazione contro il Covid necessario per scaricare il green pass insieme al numero di tessera sanitaria.

Come scaricare il green pass recuperando il codice

Se dopo la vaccinazione il codice authcode non arriva né via sms, né via mail, è possibile recuperarlo attraverso una procedura guidata sul sito dgc.gov.it: nella home del sito bisogna cliccare sul link "recupera il tuo codice authcode", poi si aprirà la schermata dove vanno inseriti i dati per riceverlo. Bisogna inserire il codice fiscale e le ultime otto cifre del numero di tessera sanitaria, poi il tipo di evento (vaccinazione, guarigione o tampone) e la data dell'evento (quindi in caso di vaccinazione la data della somministrazione). In alternativa è sempre possibile chiamare il numero 1500, che però è difficile da contattare. Ottenuto il codice authcode si può scaricare il green pass inserendolo insieme alle ultime otto cifre della tessera sanitaria sia sul sito che sull'app Immuni.

Le alternative per scaricare il green pass senza codice

In alternativa è possibile scaricare il green pass con lo Spid – l'identità digitale – sia attraverso il sito che con l'app Io. Altrimenti ci si può recare in farmacia o dal proprio medico di base, che potranno verificare con la tessera sanitaria e stampare il green pass o consegnarlo in formato digitale. Ancora non è possibile, invece, scaricarlo dal sito del Fascicolo sanitario elettronico regionale, funzionalità che dovrebbe essere comunque implementata a breve.