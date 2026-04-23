Si sporge per recuperare panni stesi, cade dal balcone e rimane sospesa a 6 metri: salvata da carabiniere a Perugia

Nessuno si era accorto dell’anziana donna che a seguito della caduta si è ritrovata sospesa su una piccola tettoia inclinata con il rischio di cadere ulteriormente nel vuoto da un’altezza di circa sei metri. A notare la scena un carabiniere di passaggio libero dal servizio che è subito intervenuto salvandola.

Attimi di paura per un'anziana donna di Citerna, in provincia di Perugia, caduta improvvisamente dal balcone di casa dopo essersi sbilanciata per recuperare il bucato steso sui fili esterni. La donna, ultra novantenne, a seguito della caduta si è ritrovata infatti sospesa su una piccola tettoia inclinata sottostante il balcone, larga meno di 2 metri, con il rischio di cadere ulteriormente nel vuoto da un'altezza di circa sei metri.

Nessuno dei familiari che vivono nello stesso stabile si era accorto di lei ma provvidenziale si è rivelato l'intervento di un carabiniere fuori servizio che si trovava a passare proprio sotto il balcone e ha notato la donna in pericolo e che grazie anche a una buona dose di fortuna è riuscito così a salvarla.

Il militare dell'Arma, in servizio alla compagnia di Città di Castello, ha visto dalla propria vettura la donna in una posizione estremamente precaria che tentava di aggrapparsi alla parete per non scivolare ulteriormente verso il basso. Una situazione di pericolo imminente che lo ha spinto a fermarsi immediatamente e intervenire personalmente prima ancora di chiamare i soccorsi.

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L'uomo infatti si è precipitato immediatamente verso l'ingresso dell'abitazione salendo le scale fino al secondo piano dove vi è l'appartamento in cui vive la pensionata. Una volta di fronte alla porta d'ingresso, fortunatamente ha trovato le chiavi dell'ingresso ancora inserite e così è potuto entrare immediatamente dirigendosi verso il balcone da cui l'anziano era caduta. Dopo aver rassicurato la pensionata, si è sporto anche lui dalla ringhiera riuscendo infine ad afferrarla per riportarla sul balcone infine all'interno dell'abitazione.

Solo a questo punto infine ha allertato i servizi di emergenza richiedendo l'intervento di un'ambulanza di una pattuglia di colleghi sul posto. Ma se la donna è stata quindi presa in carico dal personale sanitario del 118 ma a parte lo spavento fortunatamente non ha riportato ferite gravi.