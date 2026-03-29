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Si stacca una valanga sulla montagna in Austria, muore sciatore italiano 41enne durante la discesa fuoripista

Uno sciatore italiano di 41 anni è morto travolto da una valanga mentre effettuava un fuoripista sulla vetta dell’Hoher Marchkopf a Hochfuegen, nella Zillertal, valle del Tirolo austriaco. A chiamare i soccorsi è stato l’amico 36enne.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Uno sciatore italiano è morto travolto da una valanga in Austria nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo. Il 41enne stava praticando un fuoripista scendendo dalla vetta dell'Hoher Marchkopf a Hochfuegen, nella Zillertal, valle del Tirolo austriaco, quando è stato travolto dalla valanga di neve. Il distacco è avvenuto un centinaio di metri sotto la cima. A lanciare l'allarme è stato il compagno di escursione di 36 anni, rimasto ferito alla mano.

I soccorritori sono intervenuti subito dopo la segnalazione lanciata dal secondo escursionista: il soccorso alpino è intervenuto con due elicotteri e le squadre del soccorso alpino. La valanga aveva un fronte di 250 metri e la vittima italiana è stata trovata a una profondità di 1.6 metri sotto la neve.

I soccorritori hanno recuperato il 41enne e hanno cercato a lungo di rianimarlo, ma per lui non vi è stato nulla da fare. In quella zona il pericolo valanghe era di livello 3 su una scala che va da 1 a 5.

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Il grado 5 segnala condizioni instabili e richiede estrema prudenza. L'accaduto riaccende l'attenzione sui rischi del fuoripista, soprattutto in presenza di neve fresca e stratificazioni critiche. Sono in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica del distacco della valanga e valutare eventuali responsabilità.

Non è ancora nota, invece, l'identità del 41enne deceduto mentre effettuava la discesa fuoripista.

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