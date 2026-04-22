Perugia, morti folgorati da scarica da 20mila Volt due fratelli gemelli cacciatori di 23 anni

È accaduto a Magione, in provincia di Perugia. Stando a quanto riferito dagli stessi vigili del fuoco, i due ragazzi stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo posato sui fili elettrici di media tensione (20mila Volt), situato a un’altezza di circa 10 metri.

Due giovani cacciatori – fratelli gemelli di 23 anni – sono morti folgorati dai cavi di media tensione a Magione, in provincia di Perugia. È accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23.30, quando una squadra del comando dei vigili del fuoco del capoluogo umbro è intervenuta in località La Goga dopo aver ricevuto una segnalazione.

Stando a quanto riferito dagli stessi vigili del fuoco, i due ragazzi stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo posato sui fili elettrici di media tensione (20mila Volt), situato a un'altezza di circa 10 metri. Utilizzando un palo metallico, avrebbero urtato i cavi, venendo fulminati da una scarica elettrica.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente due equipaggi del 118, che hanno praticato manovre di rianimazione cardiopolmonare, purtroppo senza esito, dichiarando infine il decesso dei due cacciatori. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dei corpi, che giacevano in un'area non accessibile ai normali mezzi di soccorso. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.