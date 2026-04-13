PODCAST

Il declino di Orban e l’eredità di Trump: la destra tra guerra e crisi energetica

Immagine
Audio wave

Segui Scanner.
La rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

Prepariamoci a una lunga crisi economica causata dalla crisi energetica. Trump è riuscito in un'impresa che in pochi potevano fare: trattare la fine di una guerra scatenata da lui per il ritorno allo status quo precedente. Direte voi: c'era in ballo l'arma atomica del regime. Sapete chi si è ritirato dall'accordo sul nucleare con l'Iran e ha dato vita a una nuova fase di ricerca e sviluppo? Trump durante la sua prima presidenza.

Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER?

Lo stesso Trump che si è fidato di Netanyahu per attaccare l'Iran, convinto che sarebbe durata poco e con una vittoria già in tasca, mentre i suoi fedelissimi gli dicevano di non farlo, compreso il capo della Cia. Oggi e nei prossimi mesi saremo noi a pagare le conseguenze, anche per colpa dell'estrema destra europea che ha fatto una battaglia tutta ideologica contro il Green Deal e ci ha fatto tornare indietro alla dipendenza dal gas e dal petrolio.

La destra della Lega e di Fratelli d'Italia, alleati del più longevo autocrate europeo che ieri ha perso nettamente contro un'altra destra, che almeno prova a essere più presentabile. La sconfitta di Orban non può che essere una buona notizia, soprattutto con un Trump così debole in casa sua. Segno che l'estrema destra si può sconfiggere. Ma attenzione a festeggiare: Peter Magyar è nato e cresciuto nella destra ungherese e ha militato a lungo dentro Fidesz, il partito di Orban. Lo ha sconfitto perché ne conosce i segreti, ma la linea politica è diversa su alcuni punti, non molti. La battaglia si è concentrata sulla corruzione del regime di Orban. 138 seggi a Magyar, 55 a Orban, 6 a un gruppo più estremista di quello di Orban. Bene per l'Europa che si è tolta una spina nel fianco, ma in Ungheria la strada è tutta da tracciare.

Oggi Scanner parte da qui.

Immagine

Segui Scanner.
La rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

[Altro]
Immagine
Meloni in difficoltà torna al vittimismo per coprire la crisi della maggioranza
Immagine
Scanner Live, la tregua in Iran è già a rischio: cosa sta accadendo e come si è arrivati all’accordo
Immagine
Raggiunto il cessate il fuoco USA-Iran: il regime iraniano ne esce rafforzato
Immagine
“Aprite lo stretto, bastardi!” Trump ci porta verso il lockdown energetico
Mostra tutto
Notifiche
Effettua il Login
news
api url views
La rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.
Crea un account su Fanpage.it ed inizia a seguire Scanner
Immagine
Immagine

Scanner