Nuovo decreto Covid, via libera del governo: mascherine Ffp2 e durata green pass, le nuove regole Le nuove regole nel testo del decreto Covid valido già nei prossimi giorni: estesa la platea delle attività per cui serve il super green pass, per le discoteche servirà anche il tampone, torna la mascherina obbligatoria all’aperto e in alcuni posti sarà necessaria la Ffp2.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il governo ha varato il nuovo decreto Covid, che entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, ovvero nei prossimi giorni. Le novità sono diverse e tutte nell'ottica di un'ulteriore stretta per fermare la nuova ondata di contagi, legata all'esplosione della variante Omicron. Tra le restrizioni, arriva la riduzione della durata del green pass ottenuto con la vaccinazione, ma anche l'obbligo di utilizzare le mascherine anche all'aperto ovunque e le Ffp2 in determinate condizioni. C'è anche l'obbligo di tampone con doppia dose o terza dose per una serie di attività, come feste e discoteche, mentre si allarga la platea dei posti dove viene richiesta la certificazione verde rafforzata, ottenuta con doppia dose o con guarigione dal Covid. Ma vediamo una per una le nuove misure.

Cambia la durata del green pass con vaccinazione

La prima novità riguarda la durata del super green pass ottenuto con la vaccinazione contro il Covid, che passa da 9 mesi a 6 mesi. La nuova regola, però, non entrerà subito in vigore, ma sarà valida solamente dal primo febbraio 2022. La stretta è stata necessaria dopo che si è visto che la protezione del ciclo primario di vaccinazione dura meno di quanto si pensava all'inizio, soprattutto con l'arrivo della variante Omicron.

Mascherine obbligatorie, dove servono le Ffp2

Torna l'obbligo di mascherina anche all'aperto in tutta Italia, a prescindere dal colore delle Regioni. La novità sarà valida anche in zona bianca. Ma attenzione: in alcuni posti sarà necessaria la Ffp2, che garantisce un maggior filtraggio e una maggiore protezione delle vie respiratorie. Il decreto ne prevede l'uso obbligatorio in cinema, teatri, sale da concerto, palazzetti e stadi, che siano all'aperto o al chiuso. Negli stessi posti è vietato vendere e consumare cibi e bevande. Le mascherine Ffp2 saranno obbligatorie anche sui mezzi di trasporto pubblico.

Dove serve il tampone anche se si ha la doppia dose

Un'ulteriore stretta arriva per determinate situazioni di particolare rischio, per le quali è richiesta o la vaccinazione con terza dose o quella con doppia dose e tampone negativo. Parliamo di "sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi o feste comunque denominate, aperti al pubblico", ma anche "per l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice". Questa regola entra in vigore il 30 dicembre.

Feste ed eventi vietati fino al 31 gennaio 2022

All'articolo 4 del nuovo decreto Covid del governo Draghi si legge: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti".

Super green pass anche in palestre, piscine e musei

Viene anche estesa la platea delle attività per cui è richiesto il super green pass, che si ottiene con due dosi di vaccino contro il Covid o con guarigione dal virus dopo averlo contratto. Dal 30 dicembre la certificazione verde rafforzata servirà anche per musei, mostre, piscine, palestre, spogliatoi, centri benessere, centri termali, centri culturali e sociali, sale scommesse, bingo e casinò. Anche per i banconi di bar e ristoranti scatta l'obbligo della certificazione verde rafforzata.