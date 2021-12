Super green pass esteso anche a palestre, piscine e banconi dei bar: le attività in cui servirà Il nuovo decreto del governo ha esteso ad altre attività l’obbligo di super green pass per accedere: si aggiungono palestre, piscine, musei e altri luoghi. Ecco la lista completa.

A cura di Tommaso Coluzzi

I posti dove si può entrare solo con il super green pass aumentano. Nel nuovo decreto varato oggi dal governo Draghi, che prevede una serie di novità sulle misure restrittive per contrastare la pandemia di Covid, c'è anche una estensione netta della platea delle attività che devono richiedere la certificazione verde rafforzata all'ingresso. Parliamo – appunto – del super green pass, che si ottiene solamente con vaccinazione con doppia dose o con la guarigione dopo aver contratto il Covid. Fino ad ora è stato necessario per entrare in bar, ristoranti, cinema, teatri e stadi, ma ora la lista delle attività è aumentata sensibilmente. Vediamole una per una.

Dove servirà il super green pass, la lista delle attività

La lista delle attività per cui, dal 30 dicembre, bisognerà essere in possesso del super green pass si allunga. La certificazione verde rafforzata servirà per:

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri

benessere, spazi adibiti a spogliatoi e docce; centri termali, parchi tematici e di divertimento;

centri culturali, centri sociali e ricreativi;

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

banconi di bar e ristoranti;

Le nuove regole del governo Draghi contro il Covid

Il nuovo decreto Covid prevede tutta una serie di novità che entreranno in vigore nei prossimi giorni. Oltre all'estensione della lista delle attività per cui servirà il super green pass, scatta anche l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia anche in zona bianca. Nei cinema, nei teatri, negli stadi stadi, sui mezzi di trasporto pubblico e in altri luoghi sarà necessaria la mascherina Ffp2 e in molti di questi non si potranno più consumare cibi e bevande. Per discoteche, feste e far visita a ospiti di Rsa servirà o la terza dose o la doppia dose di vaccino con tampone negativo. E ancora: sarà rivista la durata del green pass ottenuto con la vaccinazione. Non più nove mesi, ma sei. Questa regola, però, entrerà in vigore il primo febbraio 2022.