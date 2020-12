Cambiano, anche se per pochi giorni, le regole anti-coronavirus in vigore in Italia introdotte con il decreto Natale. I giorni 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio il Paese sarà zona arancione: ci saranno quindi norme diverse per quanto riguarda gli spostamenti permessi (sempre con alcune deroghe) e i negozi aperti. Proviamo quindi a rispondere ad alcune domande frequenti che insorgono in merito alle regole stabilite dal governo per il periodo natalizio in modo da scongiurare una terza ondata di contagi.

Consentiti gli spostamenti all'interno del Comune

Mentre in zona rossa non era permesso uscire dalla propria abitazione, in zona arancione si può circolare liberamente all'interno del proprio Comune. Per uscire dal Comune, invece, è necessario avere delle ragioni legate al lavoro, alla salute o alla necessità, che dovranno essere sempre comprovate attraverso il modulo di autocertificazione. All'interno del proprio Comune per i giorni del 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, invece, ci si potrà spostare liberamente. Rimane sempre valida la deroga per cui è consentito uscire (anche dal Comune) per andare a fare visita ad amici o parenti: si potrà fare una volta al giorno e ci si potrà muovere al massimo in due.

Zona arancione e spostamenti tra Comuni, quando sono consentiti

Nel decreto Natale il governo ha però previsto anche un'altra eccezione. Cioè quella riguardante i piccoli Comuni. Infatti, a coloro che vivono in un Comune con meno di 5 mila abitanti sarà concesso spostarsi in un raggio di 30 chilometri, indipendentemente dai confini comunali. Non ci si potrà comunque recare verso i capoluoghi. Per ricapitolare, gli spostamenti tra Comuni consentiti nei giorni di zona arancione sono quelli che si effettuano per lavoro, salute o urgenza; quelli di chi vive in un Comune con meno di 5 mila abitanti, entro il raggio di 30 chilometri; e infine quelli di visita ad amici e parenti, secondo tutti i limiti previsti dal decreto Natale.

Coprifuoco in zona arancione, gli orari

Chiaramente, un altro limite agli spostamenti, sia che si stia parlando di quelli interni al Comune, di quelli in un raggio di 30 chilometri concessi agli abitanti dei piccoli Comuni o di quelli per le visite ad amici e parenti, è rappresentato dal coprifuoco. Gli spostamenti concessi, anche quelli delle deroghe, potranno infatti essere effettuati a partire dalle 5 del mattino fino alle 22. Dopodiché scatterà il coprifuoco e oltre quell'orario bisognerà restare in casa.

Negozi, bar e ristoranti

Cambiano anche le regole per quanto riguarda i negozi. Mentre bar e ristoranti rimangono chiusi al pubblico, come in zona rossa, e possono lavorare solo con i servizi di asporto e consegna a domicilio, in zona arancione riaprono i negozi. Chiaramente dovranno sempre rispettare tutte le regole anti-contagio, quindi con limitazioni agli ingressi e con l'obbligo di utilizzare la mascherina, ad esempio: ma le attività commerciali potranno riaprire.

Sport, passeggiate e attività fisica

In zona rossa si poteva fare attività motoria solo nei pressi della propria abitazione e sportiva restando all'interno del proprio Comune. Ora per l'attività motoria, come una passeggiata, si potrà spostarsi liberamente all'interno del proprio Comune, e per quella sportiva si potrà anche uscire. Nel sito del governo si specifica: