Speranza firma l’ordinanza: 4 Regioni passano in zona arancione dal 24 gennaio, 2 in zona gialla Il ministro della Salute ha appena firmato una nuova ordinanza che prevede alcuni cambi di colore. Sono quattro le Regioni che passano in zona arancione da lunedì 24 gennaio, mentre due passano in zona gialla.

A cura di Tommaso Coluzzi

Aumentano le Regioni in zona arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha appena firmato un'ordinanza che decide il cambio di colore per diverse Regioni. C'è più di un passaggio dal giallo all'arancione, ma anche dal bianco al giallo. La situazione negli ospedali continua lentamente a peggiorare, come ha confermato il monitoraggio Iss di questa mattina, con le terapie intensive e le aree mediche che si stanno progressivamente riempiendo di malati Covid. Certo, i livelli non sono ancora allarmanti né paragonabili ad altre fasi della pandemia, ma per diverse Regioni scatta la zona arancione proprio in virtù dei due indicatori. Sappiamo, infatti, che la fascia di colore dipende dalle percentuali di riempimento dei reparti ospedalieri e dall'incidenza (che però è fuori controllo praticamente ovunque già da diverse settimane). Vediamo quali Regioni cambiano colore da lunedì 24 gennaio.

Le Regioni che passano in zona arancione da lunedì

Con l'ordinanza del ministro Speranza, firmata dopo le indicazioni arrivate dal monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, passano in zona arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia a partire da lunedì 24 gennaio. Il motivo è il superamento dei parametri fissati del 20% dei posti letto occupati da malati Covid in terapia intensiva e del 30% in area medica. Ma non sono gli unici cambi di colore che avverranno dalla prossima settimana. Sempre da lunedì passano in zona gialla Puglia e Sardegna, perché hanno superato il tetto del 10% in terapia intensiva e del 15% in area medica. Con questo aggiornamento, dalla prossima settimana, la maggior parte delle Regioni saranno in zona gialla, un gruppo in zona arancione e sempre meno in zona bianca.

Le differenze tra zona bianca, zona gialla e zona arancione

Tra zona bianca, zona gialla e zona arancione non ci sono differenze se si è vaccinati contro il Covid. Il sistema a colori, infatti, viene integrato comunque con gli obblighi di super green pass e green pass base (a seconda delle attività). Per chi non ha la certificazione verde rafforzata, però, scattano delle restrizioni agli spostamenti in zona arancione: non si può uscire dal Comune se non per motivi di necessità, così come succedeva lo scorso anno per tutti i cittadini. Per il resto non cambia nulla, le attività restano aperte e non c'è nessun altro tipo di restrizione ulteriore.