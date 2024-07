video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 13 luglio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani, sabato 13 luglio, una allerta meteo arancione su Lombardia e allerta gialla su quattro regioni del Paese per rischio temporali. Una intensa perturbazione infatti ha portato una ondata di maltempo sulle regioni settentrionali che persisterà anche nelle prossime ore.

Il maltempo non lascia il nord Italia e anche per domani sabato 13 luglio è allerta meteo arancione e gialla su quattro regioni del Paese per rischio temporali. Tutta colpa di una intensa perturbazione che ha interessato le regioni settentrionali causando un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con rovesci e temporali sparsi, che nelle prossime ore interesseranno in particolare Lombardia e le regioni di nord est.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Lombardia

Gli effetti della perturbazione che ha già causato disagi venerdì, si faranno sentire anche nella giornata di sabato 13 luglio prima di lasciare spazio a tempo più asciutto nella seconda parte del fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando una allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico.

Allerta meteo gialla per domani 13 luglio: le regioni a rischio

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 13 luglio, anche una allerta meteo gialla su Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento e Veneto. Tutte le allerte meteo per domani 13 luglio:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Meteo, le previsioni per domani 13 luglio

Le previsioni meteo per domani 13 luglio indicano al nord maltempo diffuso soprattutto sul nord est. La nuvolosità sarà intensa su Alpi e Prealpi, con rovesci sparsi e temporali dalla tarda mattina e fino a sera. Nuvolosità residua anche su Liguria e Piemonte dove le piogge insisteranno rovesci fino metà giornata prima di lasciare spazio a un miglioramento con schiarite sempre maggiori. Cielo sereno sul resto del nord e su tutto il Centro e il sud dove il caldo sarà intenso.