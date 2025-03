video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa domani 15 marzo in Emilia Romagna e Toscana e gialla in 8 regioni: le zone a rischio Allerta meteo rossa e arancione domani 15 marzo in Toscana ed Emilia Romagna e allerta gialla in 8 regioni per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Il bollettino delle criticità e di allerta meteo della Protezione civile. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora maltempo e allerta meteo rossa domani 15 marzo in Toscana ed Emilia Romagna a causa dell'elevato rischio idraulico dovuto ad esondazioni e allagamenti che stanno interessando in queste ore le due regioni. La Protezione civile infatti ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando inoltre un'allerta meteo arancione sui restanti settori delle sue regioni e allerta gialla in 8 regioni.

Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani: le regioni rischio

Tutta colpa di una vasta area di bassa pressione che ha portato sull'Italia diffuso maltempo con piogge e temporali intensi. Nelle prossime ore, infatti, attesi piogge e temporali, localmente intensi che interesseranno la Toscana e l’Emilia-Romagna dove sarà allerta rossa e arancione, ma in estensione alle regioni del centro. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha valutato anche un'allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico e idraulico su Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto. Ecco il bollettino con tutte le allerte meteo di domani sabato 15 marzo:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Pianura modenese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Serchio-Lucca

Emilia Romagna: Pianura modenese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Serchio-Lucca MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese

Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Alto Tevere Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Aniene

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-1, Marc-2

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Le previsioni meteo per domani 15 marzo

Per la giornata di domani 15 marzo le previsioni meteo indicano al nord cielo da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con attenuazione dei fenomeni in serata sull'Emilia Romagna e sulla Liguria di ponente. Nuvolosità irregolare sulle regioni tirreniche, sull'Umbria e sulla Sardegna con rovesci e temporali sparsi; da poco a parzialmente nuvoloso sulle regioni adriatiche con qualche addensamento più compatto nel corso della giornata, associato a deboli rovesci. Al sud in mattinata qualche addensamento nuvoloso su Campania e Molise associato a rovesci e isolati temporali che nel corso della giornata interesseranno anche le rimanenti zone del meridione.