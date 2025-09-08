La polemica sul viaggio segreto di Meloni a New York e la risposta arrabbiata della premier

Giorgia Meloni è ‘sparita’ per un fine settimana. Si trovava a New York, e Italia viva ha chiesto ufficialmente di sapere se avesse usato voli di Stato. Risposta polemica da Palazzo Chigi: Meloni stava svolgendo “il suo ruolo più naturale, quello di madre”, e il viaggio era un regalo di compleanno alla figlia Ginevra. La presidente del Consiglio ha minacciato querele.

Nel fine settimana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata a New York. Dato che il viaggio non era annunciato e non se ne conosceva il motivo, hanno iniziato a circolare ipotesi: da missioni politiche segrete a una ‘gita' per vedere la finale degli US Open tra Alcaraz e Sinner, dove si trovava Donald Trump.

Italia viva ha deciso di presentare un'interrogazione parlamentare, chiedendo spiegazioni ufficiali. E da Palazzo Chigi è arrivata subito una risposta con toni polemici: "Almeno una volta all'anno, il presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre". Il viaggio sarebbe stato un regalo di compleanno alla figlia Ginevra, e sarebbe avvenuto con voli di linea. Meloni ha anche minacciato di "adire le vie legali" verso chi ha diffuso notizie false o "insinuazioni" a riguardo.

La ‘sparizione' di Meloni e l'interrogazione di Borghi (IV)

Da venerdì fino a lunedì mattina, Meloni era sostanzialmente sparita dalla scena pubblica. Era apparso un solo messaggio sui suoi profili social, per celebrare la vittoria ai mondiali di volley della nazionale femminile. La premier non si era vista nemmeno a una serie di eventi di alto profilo: dal Forum di Cernobbio, dove l'anno scorso era intervenuta e che ha ospitato moltissimi ministri e leader di partito; fino al Gran premio di Monza, o anche alla camera ardente dello stilista Giorgio Armani.

L'assenza era stata sottolineata da Dagospia. È poi emerso che Meloni si trovava a New York. Ma, come detto, non trattandosi di un viaggio in agenda non si sapeva cosa ci fosse andata a fare. Tra le possibilità c'era una trasferta politica negli Stati Uniti non annunciata, magari organizzata all'ultimo o da tenere riservata. A New York, d'altra parte, si trovava anche Donald Trump, per assistere alla finale degli US Open vinta da Carlos Alcaraz. Non si poteva neppure escludere che fosse andata negli Usa proprio per la partita: qui a rappresentare il governo italiano c'era la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Ad alzare il livello della polemica politica è stato Italia viva, partito di Matteo Renzi. Il senatore Enrico Borghi, che ha annunciato un'interrogazione parlamentare in cui si parlava di "un certo stupore" per l'assenza di Meloni agli eventi citati, "per i quali era innegabilmente doverosa la sua presenza istituzionale e di rappresentanza". L'interrogazione chiedeva alla presidente del Consiglio di "chiarire" se avesse "partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all'estero", in particolare "a New York con un volo di stato o in Puglia?".

Palazzo Chigi: "Viaggio per compleanno di Ginevra, querela contro chi insinua falsità"

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, Meloni sarebbe poi rientrata a Roma questa mattina, e nel primo pomeriggio sarebbe tornata a Palazzo Chigi. Da qui, poco dopo il suo ritorno, è partita una nota polemica.

"Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano ‘misteri' sulle due giornate di assenza pubblica del presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all’anno, il presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre", ha affermato Chigi.

La spiegazione del viaggio è che Meloni era a New York "in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Il viaggio era il regalo di compleanno per sua figlia". E, per quanto riguarda il trasferimento, "entrambe hanno viaggiato con voli di linea all'andata e al ritorno, perché il presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private". La nota si è conclusa con una minaccia non meglio specificata: "Pertanto, il presidente Meloni intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito".