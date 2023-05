Il nuovo video di Berlusconi per le comunali: “Tutti a votare, chi non lo fa non è un buon italiano” In vista delle elezioni comunali amministrative che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio, Silvio Berlusconi ha pubblicato un nuovo video sui suoi profili social. Nel filmato, ha invitato gli elettori del centrodestra a partecipare al voto, che “inciderà anche sul peso del nostro governo”.

A cura di Luca Pons

Silvio Berlusconi ha pubblicato sui suoi profili social un nuovo video. Il presidente di Forza Italia è ricoverato dal 5 aprile all'ospedale San Raffaele di Milano, a causa di un'infezione polmonare legato alla sua condizione: la leucemia mielomonocitica cronica. È la seconda apparizione dell'ex presidente del Consiglio al pubblico dopo il video inviato alla convention di Forza Italia la scorsa settimana, in cui aveva detto di essere pronto a "tornare a lavorare" con i componenti del suo partito. Nel più recente filmato Berlusconi, apparso in difficoltà a parlare ma sorridente, ha invitato gli elettori del centrodestra ad andare a votare alle elezioni amministrative che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio.

"Un saluto affettuoso a tutti. Io sono ancora purtroppo al San Raffaele, ma per voi ho messo anche oggi giacca e camicia", ha iniziato Berlusconi, riprendendo le parole pronunciate nel suo scorso video. "Mi permetto di disturbarvi ancora per ricordarvi che domenica e lunedì si svolgeranno le elezioni amministrative per i sindaci in 700 Comuni italiani".

L'ex presidente del Consiglio ha poi recitato i nomi dei principali capoluoghi che andranno al voto, dal più popoloso in giù dicendo anche il numero di elettori: "Vediamo se me li ricordo a memoria, ma li ho anche scritti". Si tratta di Brescia, Latina, Vicenza, Terni, Ancona, che è l'unico capoluogo di Regione, poi Pisa, Treviso, Brindisi, Massa, Siena, Teramo, Imperia e infine Sondrio. "Come avete potuto constatare, sono davvero città importanti, e io ho ancora un'ottima memoria", ha concluso Berlusconi.

Il presidente di Forza Italia ha poi aggiunto un appello: "Chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo Comune e della sua città. Quindi chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano". In particolare si è rivolto agli elettori del suo partito, "ma anche agli elettori dei partiti che formano la maggioranza di governo, di cui noi siamo la spina dorsale". Ancora una volta Berlusconi ha rivendicato il ruolo di Forza Italia nell'alleanza con la Lega e Fratelli d'Italia, entrambi partiti che alle ultime elezioni hanno preso un numero maggiore di voti, specialmente lo schieramento guidato da Giorgia Meloni.

Berlusconi ha voluto "ringraziare tutti gli elettori che, dove ci sarà un nostro candidato capace e convincente – e li abbiamo scelti bene – darà a noi, a Forza Italia il suo voto". Perché, ha concluso, "questo voto alle amministrative può incidere anche sul peso del nostro governo". L'ex presidente del Consiglio ha concluso: "Vi abbraccio tutti, spero di uscire presto da qui, e mi raccomando: andate, andate a votare".