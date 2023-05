Elezioni Pisa 2023: data, candidati sindaco e come si vota Il 14 e 15 maggio si voterà per le elezioni amministrative a Pisa, con i seggi che saranno aperti fino alle 15 del lunedì e l’eventuale ballottaggio che si terrà due settimane dopo.

Le elezioni amministrative a Pisa si terranno il 14 e il 15 maggio, così come in molti altri comuni italiani. I seggi saranno aperti dalle 7 di domenica mattina alle 23, poi nuovamente dalle 7 di lunedì alle 15. Solo a seguire comincerà lo spoglio, che con ogni probabilità consegnerà dei risultati già prima di sera. Un eventuale ballottaggio si terrebbe il 28 e 29 maggio, esattamente due settimane dopo con le stesse modalità. Certo, a meno che uno dei candidati non raggiunga il 50% più uno delle preferenze. I candidati a sindaco sono sei: Alexandre Dei, Francesco Auletta, Rita Mariotti, Paolo Martinelli, Edoardo Polacco e Michele Conti (che è il primo cittadino uscente).

Elezioni Pisa 2023, quando si vota: le date e gli orari

Le elezioni a Pisa si terranno il 14 e il 15 maggio 2023, con i seggi che saranno aperti dalle 7 di mattina fino alle 13 di domenica 14 e dalle 7 fino alle 15 di lunedì 15. Poi i seggi chiuderanno e comincerà lo spoglio. Un eventuale turno di ballottaggio, visto che il comune conta più di 15mila abitanti, si terrà due settimane dopo: il 28 e il 29 maggio, con le stesse modalità. Perciò seggi aperti anche in quel caso dalle 7 della domenica alle 23 e dalle 7 alle 15 del lunedì.

I nomi dei candidati sindaco e le liste

I candidati a sindaco di Pisa sono sei, tra cui c'è l'uscente Michele Conti, di centrodestra. Nella città toscana Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si presentano insieme a sostegno dello stesso candidato, senza però l'appoggio dell'ex Terzo Polo. Ecco i nomi e le liste:

Alexandre Dei, sostenuto dalla lista Patto Civico 2023;

Francesco Auletta, sostenuto dalle liste Unione Popolare e Una città in comune;

Rita Mariotti, sostenuta dalla lista civica Rita Mariotti sindaco;

Paolo Martinelli, sostenuto dalle liste Partito Democratico, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa, La Città delle Persone e Movimento 5 Stelle;

Edoardo Polacco, sostenuto dalla lista Comitato Libertà Toscana;

Michele Conti, sostenuto dalle liste Fratelli d'Italia, Pisa Punto Zero, Lega Conti Sindaco, Forza Italia – Udc – Pli, Pesciatini per Pisa e Pisa al Centro Conti Sindaco.

Come si vota alle elezioni comunali 2023, la legge elettorale

Per votare alle elezioni amministrative la legge elettorale prevede che si possa esercitare il voto disgiunto. Se si barra solamente il nome di un candidato sindaco, i voti andranno divisi automaticamente tra le liste a suo sostegno. Se invece si sceglie di votare solamente una lista, il voto andrà in automatico al candidato sindaco appoggiato. Se si vota un candidato sindaco e una lista che non lo sostiene si esercita il voto disgiunto. Inoltre è possibile esprimere fino a due preferenze per i consiglieri comunali, ma rispettando la parità di genere: un uomo e una donna.