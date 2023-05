Elezioni Ancona 2023: data, candidati sindaco e sondaggi Le elezioni amministrative ad Ancona si terranno il 14 e 15 maggio, con i seggi che saranno aperti fino alle 15 di lunedì. Nei sondaggi è testa a testa tra i candidati di centrodestra e centrosinistra, è probabile che si vada al ballottaggio.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 14 e il 15 maggio si vota per le elezioni comunali ad Ancona. Nel capoluogo delle Marche i seggi saranno aperti la domenica fino alle 23 e il lunedì fino alle 15. Trattandosi di elezioni amministrative in un comune con più di 15mila abitanti ci sarà l'eventuale ballottaggio se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno delle preferenze. Se dovesse essere necessario un secondo turno, si terrà il 28 e 29 maggio. È anche ammesso il voto disgiunto, con l'espressione di un massimo di due preferenze. I candidati alle elezioni ad Ancona sono sei: Marco Battino, Roberto Rubegni, Francesco Rubini, Daniele Silvetti, Ida Simonella e Enrico Sparapani. La sindaca uscente di centrosinistra, Valeria Mancinelli, viene da due mandati consecutivi.

Elezioni Ancona 2023, quando si vota: le date e gli orari

Le elezioni amministrative ad Ancona si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio, e un eventuale secondo turno – il ballottaggio se nessun candidato dovesse vincere – si terrà il 28 e 29 maggio, che sono sempre una domenica e un lunedì, precisamente due settimane dopo. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 14 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 15 maggio. Poi comincerà lo spoglio e già nel pomeriggio si saprà chi è il nuovo sindaco di Ancona. Stesso discorso per l'eventuale ballottaggio: gli orari restano domenica 7-23 e lunedì 7-15.

I nomi dei candidati sindaco e le liste

I sei candidati a sindaco vengono rispettivamente da centrosinistra, centrodestra, Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra e due liste civiche. Il Partito Democratico si presenta con Azione e Italia Viva, ma senza accordo con il Movimento 5 Stelle. Ecco l'elenco in ordine alfabetico:

Marco Battino, lista Ripartiamo dai Giovani;

Roberto Rubegni, lista Europa Verde;

Francesco Rubini Filogna, liste Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta;

Daniele Silvetti, liste Forza Italia, Udc, Fratelli d'Italia, Lega, Civitas Civici, Silvetti Sindaco per Ancona Protagonista e Rinasci Ancona;

Ida Simonella, liste Ancona Futura, Repubblicani per Ancona, Ancona Diamoci del Noi, Ancona Popolare, Partito Democratico e Azione-Italia Viva;

Enrico Sparapani, lista Movimento 5 Stelle.

Il fac–simile della scheda elettorale per le amministrative 2023 ad Ancona

I sondaggi politici sulle elezioni ad Ancona

L'ultimo sondaggio elettorale sul voto del 14 e 15 maggio ad Ancona, è stato realizzato da Bidimedia. Secondo la rilevazione dell'istituto demoscopico, in vantaggio ci sarebbe il candidato di centrodestra Silvetti, con il 43,0%. Seconda la candidata di centrosinistra Simonella con il 39,8% e terzo il civico Rubini Filogna all'8,3%. È evidente che la sfida principale è tra i primi due candidati, anche perché Sparapani del Movimento 5 Stelle è dato al 5,4%, Battino al 2,0% e Rubegni all'1,5%. Secondo il sondaggio, però, si andrebbe al ballottaggio, visto che nessuno dei primi due candidati raggiungerebbe il 50% più uno dei voti necessari per vincere al primo turno.

Come si vota alle elezioni comunali 2023, la legge elettorale

La legge elettorale prevede che si possa esprimere il voto disgiunto, ovvero votare per un candidato sindaco e per una lista non a lui associata. Si possono anche esprimere fino a due preferenze tra i candidati al Consiglio comunale, rispettando la parità di genere (un uomo e una donna). Se si mette la croce solamente sul nome del candidato sindaco, il voto verrà ripartito equamente tra le liste che lo sostengono, mentre se si vota la lista il voto andrà automaticamente al suo candidato sindaco.