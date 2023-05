Elezioni Siena 2023: data, candidati sindaco e come si vota Il 14 e 15 maggio si voterà a Siena per eleggere il nuovo sindaco: per le elezioni amministrative i seggi saranno aperti fino alle 23 domenica e fino alle 15 lunedì.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le elezioni amministrative a Siena si terranno il 14 e 15 maggio 2023, e serviranno a scegliere il nuovo sindaco della città toscana. I seggi saranno aperti – come nei moltissimi altri comuni in cui si voterà – dalle 7 di domenica alle 23, poi dalle 7 di lunedì fino alle 15. Al termine comincerà immediatamente lo spoglio, che consegnerà un vincitore già nel pomeriggio, a patto che uno dei candidati superi la metà delle preferenze. Altrimenti si procederà con il ballottaggio: l'eventuale secondo turno si terrebbe due settimane dopo, con le stesse modalità. Alle comunali si può esercitare il voto disgiunto ed esprimere fino a due preferenze tra i candidati consiglieri. Nella corsa a sindaco di Siena si sono presentati in otto: Alessandro Bisogni, Elena Boldrini, Roberto Bozzi, Massimo Castagnini, Nicoletta Fabio, Anna Ferretti, Emanuele Montomoli e Fabio Pacciani. Il sindaco uscente di centrodestra, Luigi De Mossi, non si è ricandidato.

Elezioni Siena 2023, quando si vota: le date e gli orari

I seggi delle elezioni comunali a Siena saranno aperti a partire dalle 7 di domenica 14 maggio, fino alle 23. Poi riapriranno alle 7 di lunedì 15 maggio, per chiudere nuovamente alle 15. A quel punto comincerà lo spoglio, che si concluderà con ogni probabilità prima di sera. Se nessun candidato dovesse ottenere il 50% più uno nelle preferenze dei cittadini senesi, si procederà al ballottaggio. L'eventuale secondo turno si terrà il 28 e 29 maggio, negli stessi orari del primo.

I nomi dei candidati sindaco e le liste

I candidati a sindaco di Siena sono in tutto otto, con una divisione pressoché totale nel centrosinistra. Il centrodestra ha presentato una candidata unitaria, mentre Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva correranno a sostegno di quattro diversi candidati. Ecco la lista completa:

Alessandro Bisogni, sostenuto dalla lista civica Siena Popolare;

Elena Boldrini, candidata dal Movimento 5 Stelle;

Roberto Bozzi, sostenuto e candidato da Siena in Azione (la lista che fa capo al partito di Calenda);

Massimo Castagnini, sostenuto dalle liste Castagnini sindaco, Lista de Mossi, Siamo Siena e Destinazione Terzopolo (dentro cui ci sono gli esponenti locali di Italia Viva);

Nicoletta Fabio, candidata del centrodestra, sostenuta dalle liste Fratelli d'Italia, Siena in tutti i sensi, Forza Italia, Lega, Movimento civico senese;

Anna Ferretti, candidata di centrosinistra, sostenuta dalle liste Partito Democratico, Iep! – Sinistra Italiana e Con Anna Ferretti Sindaca;

Emanuele Montomoli, sostenuto dalla lista civica Emanuele Montomoli Sindaco;

Fabio Pacciani, sostenuto dalle liste civiche SenaCivitas, Per Siena, Patto dei Cittadini, Civici in Comune, Siena Sostenibile, In Campo e Riscrivere Siena.

Il fac–simile della scheda elettorale per le comunali a Siena

Come si vota alle elezioni comunali 2023, la legge elettorale

La legge elettorale per le amministrative prevede diverse modalità di voto: si può barrare solo il nome del candidato sindaco, e i voti verranno divisi tra le liste a suo sostegno (per quanto riguarda i consiglieri comunali); si può barrare il candidato sindaco e una lista specifica che lo sostiene; si può barrare solamente una lista, e il voto andrà in automatico al candidato sindaco di quella lista; si può esercitare il voto disgiunto, ovvero votare per un candidato sindaco e una lista che non lo sostiene. In ogni caso è possibile esprimere fino a due preferenze tra i consiglieri comunali, ma rispettando la parità di genere: un uomo e una donna.