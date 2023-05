Elezioni Brescia 2023: data, candidati sindaco e come si vota I cittadini di Brescia, unico capoluogo di provincia al voto in Lombardia, saranno chiamati a eleggere sindaco e consiglio comunale domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. A sfidarsi i candidati Laura Castelletti, Alessandro Luca, Alessandro Maccabelli e Fabio Rolfi.

Per eleggere il sindaco e il consiglio comunale, i cittadini di Brescia saranno chiamati al voto il 14 e il 15 maggio 2023. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 nel giorno di domenica 14 maggio, mentre lunedì 15 maggio si potrà votare dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio tra i due candidati sindaci che hanno ricevuto più preferenze (ma non hanno superato la soglia del 50 per cento delle votazioni) si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio.

I candidati sindaco a Brescia, unico capoluogo lombardo al voto in questa tornata elettorale del 2023, sono quattro. Si tratta di Laura Castelletti, attuale vicesindaco (facente funzione di sindaco da quando Del Bono è diventato consigliere regionale), sostenuta dal centrosinistra; Alessandro Lucà per la coalizione di estrema sinistra (Unione Popolare e Partito Comunista Italiano) con il Movimento 5 Stelle; Alessandro Maccabelli, sostenuto dalla lista civica Maddalena; infine, Fabio Rolfi per il centrodestra, già vicesindaco a Brescia ai tempi della giunta Paroli.

Elezioni Brescia 2023, quando si vota: le date e gli orari

Le urne elettorali accoglieranno i cittadini di Brescia, muniti di documento di identità e tessera elettorale, dalle 7 alle 23 nel giorno di domenica 14 maggio, mentre lunedì 15 maggio si potrà votare dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio tra i due candidati sindaci che hanno ricevuto più preferenze (ma non hanno superato la soglia del 50 per cento delle votazioni) si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio, agli stessi orari (7-23 domenica, 7-15 lunedì).

I nomi dei candidati sindaco e le liste

Le liste a sostegno di Laura Castelletti sono otto:

Partito Democratico

Azione Italia Viva +Europa

Brescia 2030

Al Lavoro con Brescia

Brescia Attiva

Brescia Green

Brescia Capitale

Laura Castelletti Sindaco.

Le liste a sostegno di Alessandro Lucà sono tre:

PCI Partito Comunista Italiano

Movimento 5 Stelle

Unione Popolare.

La lista a sostegno di Alessandro Maccabelli è una sola:

Lista civica Maddalena.

Le liste a sostegno di Fabio Rolfi sono sei:

Lega

Fratelli d’Italia

Forza Italia

Fabio Rolfi Sindaco

Brescia Davvero

Viva Brescia

Come si vota alle elezioni comunali 2023, la legge elettorale

Brescia è un capoluogo di provincia e ha più di 50mila abitanti (per la precisione circa 196mila): di conseguenza, per essere eletto al primo turno, un candidato sindaco deve ottenere almeno il 50 per cento + uno dei voti. In caso contrario sarà necessario un secondo turno di ballottaggio fra i due che hanno ottenuto più voti: a quel punto, vincerà chi avrà ottenuto più preferenze.

È possibile barrare con la matita non cancellabile il nome del candidato sindaco per votare soltanto lui, oppure apporre una X anche sul simbolo di una delle liste che lo sostiene se si vuole dare il proprio appoggio a un partito specifico.

Per quanto riguarda i candidati consiglieri comunali, si possono esprimere al massimo due preferenze (uno di sesso maschile e l'altro femminile). Si può anche optare per il voto disgiunto, riconoscendo il proprio voto a un candidato sindaco e a un consigliere di una coalizione avversaria allo stesso tempo.