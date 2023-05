Elezioni Massa 2023: data, candidati sindaco e come si vota Nei giorni 14 e 15 maggio si vota a Massa per le elezioni amministrative, per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale: seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e poi di nuovo lunedì dalle 7 alle 15.

A cura di Annalisa Cangemi

I cittadini di Massa (Toscana) sono chiamati alle urne per le elezioni amministrative, per votare il nuovo primo cittadino e rinnovare il consiglio comunale. Nella città toscana si vota domenica 14 e lunedì 15 maggio: i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e poi ancora lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. Trattandosi di un centro con oltre 15mila abitanti (ne ha circa 70mila abitanti), se nessuno dei candidati in corsa per la poltrona di sindaco raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti al primo turno, si andrà al ballottaggio, previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Sono in tutto 8 i candidati a sindaco a Massa, tra cui il primo cittadino uscente, Francesco Persiani, sostenuto da Lega e Forza Italia (ma non da Fratelli d'Italia). Gli altri candidati sono Marco Guidi (il candidato di Fdi), Romolo Enzo Ricci (Pd e Avs), Daniela Bennati (M5s), Cesare Maria Ragaglini, Andrea Barotti, Marco Lenzoni, Guido Mussi.

Elezioni Massa 2023, quando si vota: le date e gli orari

Nei giorni di domenica 14 e lunedì 15 maggio si vota a Massa per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, composto da 32 consiglieri. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 23 della domenica, e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco si terrà nei giorni domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023, nelle stesse fasce orarie.

I nomi dei candidati sindaco e le liste

A Massa il centrodestra non si presenta unito. Il sindaco uscente, Francesco Persiani (Lega), è stato sfiduciato all'inizio di marzo. Il primo cittadino, che era stato eletto nel 2018 con una lista civica sostenuta da una coalizione di centrodestra, si ripresenta appoggiato da Lega e FI e con Fratelli d'Italia contro. Lo sostengono in tutto 4 liste: Forza Italia, Lega, Civici Apuani, Francesco Persiani Sindaco.

Il partito di Giorgia Meloni punta invece su Marco Guidi, sostenuto anche da Noi Moderati, Nuovo Psi, Marco Guidi Sindaco, Massa Futura.

Per il centrosinistra invece c'è Romolo Enzo Ricci, segretario comunale del Pd, sostenuto da 5 liste: Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Per Massa dalla parte del cuore, Evangelisti per Massa, Massa è un’altra Cosa.

Daniela Bennati, attivista, che viene dal mondo del volontariato, è invece espressione del M5S e di Unione Popolare. In corsa ci sono anche l'ex consigliere comunale Andrea Barotti, sostenuto dalla lista Andrea Barotti Sindaco; L'infermiere e sindacalista Marco Lenzoni, che corre con Massa Insorge; l'avvocato Guido Mussi, candidato sindaco del Partito Repubblicano Italiano; l'ex ambasciatore Cesare Maria Ragaglini, sostenuto dalla lista Cesare Ragaglini Sindaco.

Come si vota alle elezioni comunali 2023, la legge elettorale

Massa è un comune con più di 15mila abitanti, pertanto per eleggere il primo cittadino al primo turno è necessario ottenere almeno la maggioranza assoluta (il 50% più uno dei voti validi). Se nessuno degli otto candidati dovesse arrivare a questa soglia, domenica 28 e lunedì 29 maggio si andrà al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Ogni candidato può presentarsi sostenuto da una o più liste. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio valgono i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. È però consentito dalla legge, entro sette giorni dalla prima votazione, il collegamento ( il cosiddetto apparentamento) con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.

Ogni elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, apponendo un segno sul simbolo di una di queste liste. È consentito anche il voto disgiunto: si può indicare un candidato alla carica di sindaco non collegato alla lista prescelta, tracciando un altro segno sul relativo rettangolo.

Nelle città come Massa, che hanno più di 5mila abitanti, si possono esprimere fino a due preferenze. Per farlo, è sufficiente scrivere il cognome del candidato (o nomi e cognomi nei casi di omonimia) nell'apposito spazio sulla scheda. Indicare una o più preferenze comunque non è obbligatorio. La preferenza si può indicare solo per i candidati della lista votata. Non si può dunque votare per una lista e indicare la preferenza per un consigliere candidato in un'altra lista. Per chi esprime due preferenze, queste devono essere obbligatoriamente rivolte a un uomo e a una donna. Si ricorda che la doppia preferenza si può indicare solo per i candidati di una stessa lista.

Si vota anche per il consiglio comunale: il sistema elettorale con cui vengono ripartiti i seggi è proporzionale. Il 60% dei seggi è assegnato alle liste collegate al sindaco eletto. Il resto dei seggi è diviso tra le altre liste con soglia di sbarramento e in modo proporzionale al numero di voti ottenuto. I primi ad avere un posto sono i candidati sindaci che non hanno vinto, seguono i candidati consiglieri in base alle preferenze ottenute.