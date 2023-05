Elezioni Imperia 2023: data, candidati sindaco e come si vota Domenica 14 e lunedì 15 maggio si vota per le elezioni amministrative a Imperia, dove si è ricandidato il sindaco uscente Scajola. I seggi apriranno alle 7 di domenica.

Il 14 e il 15 maggio, a Imperia, si vota per eleggere il nuovo sindaco della città, così come in moltissimi altri comuni italiani. I seggi saranno aperti dalle 7 di domenica alle 23, e poi nuovamente dalle 7 di lunedì alle 15. Poi comincerà lo spoglio, che consegnerà i risultati già nel pomeriggio. Trattandosi di un comune con più di 15mila abitanti, se nessun candidato dovesse raccogliere più della metà delle preferenze si andrebbe al ballottaggio. Il turno eventuale si terrebbe esattamente due settimane dopo. I candidati nel capoluogo di provincia ligure sono cinque: oltre al sindaco uscente ed ex ministro Claudio Scajola, ci sono Ivan Bracco, Enrico Lauretti, Stefano Semeria e Luciano Zarbano.

Elezioni Imperia 2023, quando si vota: le date e gli orari

A Imperia si voterà il 14 e 15 maggio, domenica e lunedì. I seggi saranno aperti dalle 7 della mattina del 14 fino alle 23, poi riapriranno il giorno successivo, sempre alle 7, per chiudere a metà giornata, alle 15 di lunedì 15 maggio. A quel punto comincerà direttamente lo spoglio. Trattandosi di un comune in cui è previsto il ballottaggio, ci potrebbe essere un secondo turno. Tutto dipenderà dall'esito del voto, che non sarà decisivo se nessun candidato raggiungerà il 50% più uno delle preferenze. In questo caso, il ballottaggio si terrà due settimane dopo: domenica 28 e lunedì 29 maggio, negli stessi orari previsti per il primo turno.

I nomi dei candidati sindaco e le liste

I candidati a sindaco di Imperia sono cinque in tutto: uno di centrodestra, uno di centrosinistra, uno del Movimento 5 Stelle e due civici. Ecco la lista completa in ordine alfabetico:

Ivan Bracco, liste Imperia Rinasce, Alleanza Verdi Sinistra e Partito Democratico;

Enrico Lauretti, lista Società Aperta;

Claudio Scajola – candidato di centrodestra, sindaco uscente ed ex ministro (protagonista della famosa storia della casa a sua insaputa), ha scelto di correre senza simboli di partito – liste Avanti, Insieme, Prima Imperia;

Stefano Semeria, lista Movimento 5 Stelle;

Luciano Zarbano, Imperia Senza Padroni.

Come si vota alle elezioni comunali 2023, la legge elettorale

Per votare alle elezioni comunali ci sono diversi modi: si può barrare solo il nome del sindaco, e i voti saranno ripartiti tra le liste che lo appoggiano; si può barrare una lista, e il voto andrà automaticamente al candidato sindaco che sostiene; si può applicare il voto disgiunto, ovvero barrare un sindaco e una lista che non lo sostiene. È anche possibile esprimere fino a due preferenze tra i candidati consiglieri, ma bisogna rispettare la parità di genere e indicare un uomo e una donna.