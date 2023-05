Elezioni Vicenza 2023: data, candidati sindaco e sondaggi Le elezioni amministrative a Vicenza si terranno il 14 e 15 maggio. I seggi saranno aperti fino alle 15 di lunedì. I candidati sono sette in tutto: tra questi c’è il sindaco uscente di centrodestra, Francesco Rucco, che secondo i sondaggi potrebbe andare al ballottaggio con Possamai del centrosinistra.

Domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, insieme a diverse altre città in Italia, si terranno le elezioni amministrative a Vicenza. Gli orari dei seggi saranno: domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Sulla scheda sarà possibile indicare la propria scelta per il candidato sindaco e per una lista. Si potrà effettuare il voto disgiunto e indicare fino a due preferenze per il Consiglio comunale.

Dato che Vicenza ha più di 15mila abitanti, la votazione potrebbe avere un secondo turno di ballottaggio se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno dei voti. In quel caso, la seconda votazione sarà il 28 e 29 maggio. Tra i candidati c'è il sindaco uscente Francesco Rucco, sostenuto dal centrodestra, nel 2018 vinse al primo turno superando il 50% per poche centinaia di voti. Gli altri candidati sono: sei: Giacomo Possamai, Claudio Cicero, Lucio Zoppello, Edoardo Bortolotto, Annarita Simone e Stefano Crescioli.

Elezioni Vicenza 2023, quando si vota: le date e gli orari

Le elezioni amministrative a Vicenza si svolgeranno su due giorni: domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023. I seggi apriranno domenica 14 alle ore 7, e resteranno aperti fino alle 23. Il giorno dopo, lunedì 15 maggio, si potrà votare dalle 7 e fino alle ore 15.

Nel caso in cui nessuno dei candidati e delle candidate riuscisse a ottenere la maggioranza dei voti al primo turno, si terrà il ballottaggio tra i due che hanno avuto più preferenze. Questo si svolgerà domenica 28 e lunedì 29 maggio, due settimane dopo la prima votazione. Anche in questo caso, gli orari resteranno gli stessi: la domenica dalle 7 alle 23, e il lunedì dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

I nomi dei candidati sindaco e le liste

Per il centrodestra si candiderà il sindaco uscente, Francesco Rucco, eletto al primo turno nel 2018. Tra gli altri candidati, Possamai unisce Pd e Terzo polo, mentre il Movimento 5stelle esprime un suo candidato. Ci sono poi quattro persone candidate con liste civiche. Ecco l'elenco completo, in ordine alfabetico:

Edoardo Bortolotto, lista Movimento 5 stelle

Claudio Cicero, lista Impegno a 360°

Stefano Crescioli, lista Contiamo Ci!

Giacomo Possamai, liste Partito democratico, Possamai sindaco, Grande Vicenza – Azione/Italia viva, Civici con Possamai, Lista Tosetto – Ripartiamo da Vicenza, Coalizione civica per Vicenza.

Francesco Rucco, liste Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Idea Vicenza – Rucco Sindaco

Annarita Simone, lista La Comune – Unione popolare – Partito del Sud – Pci

Lucio Zoppello, lista Rigeneriamo Vicenza insieme – Zoppello sindaco

Sondaggi politici per le elezioni di Vicenza 2023

L'istituto di statistica Bidimedia ha realizzato un sondaggio pubblicato il 13 aprile, a un mese dalle elezioni, che assegnava al sindaco uscente Rucco il 45,2% dei voti. Al secondo posto si piazzava Possamai, con il 42,4%. Poi Bortolotto a 4,6%, Cicero al 3,1%, Zoppello al 2,9%, Simone all'1%. Crescioli non era ancora tra i candidati quando questo sondaggio è stato pubblicato.

Secondo le previsioni di Bidimedia, quindi, si andrebbe al ballottaggio. Al secondo turno, poi, ci sarebbe una vittoria del centrosinistra: Giacomo Possamai prenderebbe il 52% contro il 48% di Rucco.

A fine aprile, invece, i due candidati di centrodestra e centrosinistra hanno presentato due sondaggi opposti. Rucco, secondo un sondaggio commissionato a Swg, otterrebbe tra il 45% e il 49% dei voti al primo turno. Possamai, più indietro, si piazzerebbe tra il 41% e il 45%. Seguirebbero Bortolotto (2-4%), Crescioli, Zoppello, Cicero (tutti tra l'1% e il 3%) e infine Simone (0-2%).

Nel sondaggio realizzato da Demetra per conto del centrosinistra, invece, Possamai sarebbe in vantaggio già al primo turno con il 43%, davanti al 41,5% di Rucco. Questo si tradurrebbe poi in una vittoria con il 51,7% al ballottaggio. Secondo il sondaggio di Demetra, Cicero prenderebbe il 5,2%, Zoppello il 3,3%, Bortolotto il 3%, Simone il 2,3% e Crescioli l'1,7%.

Come si vota alle elezioni comunali 2023, la legge elettorale

Per le elezioni amministrative, la legge elettorale consente di esprimere il voto disgiunto: ciò significa che è possibile votare per un candidato sindaco e anche per una lista che è associata a un altro candidato. Se invece si mette una X solo sul nome del candidato sindaco, il voto sarà assegnato automaticamente alle liste che lo sostengono. Se si mette una X solo sul simbolo di una lista, viceversa, il voto andrà automaticamente al candidato sindaco associato a quella lista.

Quando si indica una lista, è possibile esprimere anche una o due preferenze. Per esprimere una preferenza è sufficiente scrivere il nome della persona nell'apposito spazio. Se si vogliono indicare due preferenze, bisogna rispettare la parità di genere: devono essere un uomo e una donna, non possono essere né due uomini né due donne.