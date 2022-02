Green pass, cosa cambia da oggi 1° febbraio: diminuisce la durata, scatta l’obbligo nei negozi Da oggi 1° febbraio scattano le nuove misure decise dal governo con il decreto del 5 gennaio. Il green pass base diventa obbligatorio in negozi, uffici pubblici, banche e poste. La durata della certificazione verde rafforzata scende a 6 mesi e partono le multe per gli over 50 che non si sono vaccinati. Vediamo tutte le nuove regole in vigore da oggi.

A cura di Tommaso Coluzzi

Cambiano le regole sul green pass, ma non si tratta di novità. Le nuove misure sono state annunciate dal governo ormai un mese fa, quando è stato approvato il decreto che le introduce. Tuttavia molte di queste entrano in vigore solo oggi, il 1° febbraio. Scatta l'obbligo di green pass base – parliamo di quello ottenibile anche con il tampone negativo – per entrare nei negozi, negli uffici pubblici, alle poste e in banca. Con alcune, minime, eccezioni. Da oggi cambia anche la durata del green pass, che viene riadattato dopo essere stato prima allungato a un anno e poi accorciato a nove mesi. E ora diminuisce ancora. Infine partono, sempre da oggi, le multe per gli over 50 che non hanno rispettato l'obbligo di vaccinarsi contro il Covid. Vediamo tutte le misure che entrano in vigore oggi.

Dove è obbligatorio il green pass base dal 1° febbraio

Da oggi scatta l'obbligo di green pass base in negozi, banche, poste e uffici pubblici. La misura è stata inserita dal governo nel decreto del 5 gennaio, ma entra in vigore il 1° febbraio. Perciò per entrare in tutti gli esercizi commerciali bisognerà esibire la certificazione verde base, ottenibile con vaccinazione contro il Covid, guarigione dal virus o tampone negativo. C'è, però, una lista di negozi e attività esentati dall'obbligo. Tra questi non ci sono i tabaccai, ma ci sono i supermercati. Ecco la lista nel dettaglio:

Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati. 8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Come cambia la durata del green pass da oggi

La durata del super green pass scende a 6 mesi. Da oggi, infatti, entra in vigore un'altra regola decisa dal governo, ovvero la riduzione della durata della certificazione verde rafforzata ottenuta con la vaccinazione contro il Covid, sia se si tratta di seconda dose che di terza. La misura era stata messa in campo considerando il calo della protezione contro l'infezione dato dal vaccino nel tempo. Ora, però, si parla di eliminare la scadenza per chi ha fatto la terza dose, ma ancora si tratta di indiscrezioni.

Dal 1° febbraio scattano le multe per i No vax

Da oggi, primo febbraio, scattano anche le multe per gli over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid. L'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni è in vigore già dalla pubblicazione del decreto, ma le sanzioni partono oggi. L'Agenzia delle Entrate provvederà a inviare la multa da 100 euro a chi – incrociando i dati dei residenti e delle anagrafi vaccinali – ha violato la regola. Poi, dal 15 febbraio, per gli over 15 che hanno un impiego scatterà anche l'obbligo di esibire il super green pass sul posto di lavoro.