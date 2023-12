Francia, Piantedosi: “Minaccia del terrorismo è insidiosa, l’attenzione deve rimanere alta” Una “minaccia molto insidiosa”, su cui l’attenzione deve “rimanere alta”: così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, commenta l’attacco avvenuto ieri sera a Parigi e riflette sul sistema di prevenzione al terrorismo.

A cura di Annalisa Girardi

Sulla minaccia del terrorismo l'attenzione deve rimanere alta, avverte il ministro Matteo Piantedosi all'indomani dell'attacco a Parigi costato la vita a una persona. "Noi confidiamo sul nostro sistema tradizionale di prevenzione però l'attenzione deve rimanere alta", afferma il titolare del Viminale a Casa Corriere a Napoli, parlando di quanto accaduto nella capitale francese stanotte.

Per Piantedosi i fatti di Parigi "semplicemente confermano che l'attenzione che abbiamo messo in campo c'è e ci deve essere. Dai primi riscontri e notizie l'episodio conferma che è una minaccia molto insidiosa perché non sempre compiutamente intercettabile".

Anche Giorgia Meloni oggi ha commentato l'attacco avvenuto nei pressi della Tour Eiffel, affermando che l'Europa "deve rimanere unita contro ogni forma di terrorismo". L'uomo accusato dell'attacco, arrestato dalla polizia, era conosciuto alle forze antiterrorismo francese ed era già stato fermato e condannato anni fa per aver pianificato un attentato. Gli inquirenti hanno sottolineato che soffrisse anche di problemi psichiatrici e che fosse in cura.

"Ancora sangue nel cuore dell’Europa per mano di un estremista islamico, Armand Rajabpour-Miyandoab, 26 anni, nato in Francia, noto alle Forze dell’ordine e già arrestato nel 2016. Non è un “caso psichiatrico”, ma un attacco – l’ennesimo – alla sicurezza, alla pacifica convivenza e ai valori dell’Occidente", ha commentato da parte sua Matteo Salvini. Per poi aggiungere: "Oggi, a Firenze, con gli alleati europei della Lega, il messaggio è forte e chiaro: il futuro del nostro continente passa da una politica di TOLLERANZA ZERO verso chi porta il terrore nelle nostre città in nome del fanatismo religioso, dell’antisemitismo, dell’odio verso i nostri principi liberali e democratici".

Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha commentato su X l'accaduto, dicendosi "sconvolta e rattristata dall'attacco terroristico senza senso avvenuto a Parigi la scorsa notte" ed esprimendo la sua vicinanza ai familiari delle persone colpite.