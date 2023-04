Bonus Trasporti da 60 euro, in una settimana erogati 21 milioni: come fare domanda Il bonus Trasporti da 60 euro è attivo da una settimana e sono stati già messi a disposizione 21 milioni di euro. Il contributo, secondo i dati del ministero del Lavoro, è stato chiesto sopratutto dagli under 30.

A cura di Annalisa Cangemi

Il bilancio per il bonus Trasporti, dopo la prima settimana, è positivo e il successo si registra soprattutto tra gli under 30. La piattaforma digitale per fare domanda e ottenere il buono fino a 60 euro, valido per comprare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia, è attiva dallo scorso 17 aprile.

Sono quasi 21 i milioni di euro erogati in soli sette giorni a cittadini con reddito 2022 non superiore a 20mila euro, secondo il monitoraggio del ministero del Lavoro. In totale ci sono a disposizione 100 milioni di euro per acquistare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Il dicastero guidato da Calderone ha sottolineato come i contributi per lo più vadano a favore dell'acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico mensili, plurimensili e annuali da parte di giovani under 30: il 23,39% dei richiedenti ha infatti meno di 19 anni, mentre la fascia d'età tra i 20 e i 29 anni è quella percentualmente più rilevante, con il 36,59% dei buoni emessi.

"Si conferma in questo modo il trend registrato fin dalle prime ore di avvio della piattaforma dedicata al bonus Trasporti – afferma il Ministero del Lavoro – che ha fatto registrare oltre un milione di visite. Il 73,9% degli utenti transitati all'indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it ha poi effettuato il login per navigare nell'area riservata e procedere alla richiesta del contributo".

Il ministero calcola che alle 14 del 24 aprile sono stati 426.775 i bonus richiesti, di cui 381.632 quelli emessi al netto dei voucher annullati o rifiutati per un valore complessivo di 20.971.218 euro. Ci sono poi 106.991 i bonus riscattati, per un valore complessivo di 5.293.266 euro.

Trenitalia la più richiesta

Nel corso della prima settimana di erogazione, rispetto alla prima rilevazione a poche ore dalla riapertura della piattaforma, sono aumentate le aziende per le quali è stato emesso almeno un bonus (836) ma non cambia la graduatoria di quelle scelte dagli utenti: Trenitalia resta in prima posizione, seguita da ATM e Trenord.

Come si ottiene il bonus Trasporti

Per la richiesta del Bonus trasporti 2023 è necessario accedere – tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) – sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it, all'interno della quale è possibile trovare il link alle FAQ aggiornate e all'Urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non serve l'Isee, basta autocertificare di essere al di sotto della soglia dei 20mila euro di reddito nel 2022. Il requisito di reddito è più restrittivo rispetto allo scorso anno, quando il tetto massimo era a 35mila euro.

Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L'abbonamento, viene spiegato sul sito del ministero, può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.