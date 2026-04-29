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Bonus per diplomati 2026: dalla Carta Valore alle agevolazioni ISEE per università e trasporti

In vista della maturità 2026, il sistema di welfare garantisce ai diplomati un’ampia rete di sussidi che va oltre la nuova Carta Valore. Dai contributi per l’affitto dei fuorisede alle borse di studio ISEE per università e ITS, fino agli sconti sui trasporti: ecco tutte le agevolazioni disponibili per sostenere il percorso formativo dei giovani.
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A cura di Francesca Moriero
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L'esame di maturità 2026 prenderà il via il prossimo 18 giugno. Oltre al traguardo accademico, la fine del ciclo scolastico apre l'accesso a una serie di misure di sostegno economico previste dallo Stato. Se dal 2027 debutterà ufficialmente la Carta Valore (un bonus cultura da 500 euro destinato a chi conclude gli studi con la votazione di 100/100) esistono già numerose agevolazioni attive che prescindono dal punteggio finale, basandosi principalmente sulla situazione economica del nucleo familiare.

Iscrizione all'università e borse di studio

Per i diplomati che scelgono la formazione accademica, il principale strumento di supporto è il diritto allo studio gestito dagli enti regionali (come Adisu o Ersu). L'accesso a questi benefici è regolato dall'indicatore ISEE: al di sotto di determinate soglie, gli studenti hanno diritto all'esonero totale dalle tasse universitarie e all'erogazione di borse di studio in denaro. Questi contributi includono spesso servizi accessori, come l'accesso gratuito o agevolato alle mense universitarie e la possibilità di concorrere per un posto negli studentati pubblici.

Agevolazioni per studenti fuori sede

Chi decide di iscriversi a un corso di laurea in una città distante almeno 100 chilometri dal proprio comune di residenza può usufruire di una detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute per i canoni di affitto. La misura permette di recuperare fino a circa 500 euro annui in sede di dichiarazione dei redditi. Il beneficio è esteso non solo agli iscritti delle università statali, ma anche a chi frequenta conservatori, istituti coreutici e accademie private legalmente riconosciute dal Ministero.

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ITS Academy: l'alternativa pratica alla laurea

L'università non è però l'unica strada percorribile per chi vuole costruire un futuro solido. Esiste infatti una "terza via" sempre più centrale nel panorama italiano: gli ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori). Si tratta di scuole di alta specializzazione tecnologica che offrono percorsi biennali o triennali realizzati in stretta collaborazione con le imprese del territorio. A differenza dei corsi accademici puramente teorici, qui l'apprendimento avviene "facendo": gran parte delle ore si passa sostanzialmente in laboratorio o direttamente in azienda.

Dal punto di vista economico, gli ITS offrono rette contenute e l'accesso alle medesime borse di studio regionali dell'università. In molti casi, le convenzioni locali prevedono anche rimborsi spese per i periodi di stage e voucher per l'acquisto di dotazioni tecnologiche come PC e tablet.

Materiale didattico e trasporti: i contributi locali

Il sostegno allo studio passa anche per le spese vive quotidiane. Molti Comuni e Regioni pubblicano infatti annualmente bandi per l'erogazione di voucher destinati all'acquisto di libri di testo e materiale scolastico. Anche in questo caso, il requisito principale è l'iscrizione a un corso riconosciuto e il rispetto di determinati parametri reddituali.

Sul fronte della mobilità, le agevolazioni per i trasporti sono gestite prevalentemente a livello locale. Regioni come la Campania prevedono la gratuità del trasporto pubblico per gli studenti fino ai 26 anni, mentre Lombardia e Piemonte offrono tariffe agevolate tramite sistemi come IVOL o Piemove. A livello nazionale, restano attive le offerte dedicate dei principali vettori ferroviari, come Trenitalia e Italo, che propongono sconti per i viaggiatori sotto i 30 anni, facilitando gli spostamenti dei pendolari e dei fuorisede.

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