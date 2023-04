Bonus Trasporti, al via le domande da domani, lunedì 17 aprile: come ottenerlo Bonus Trasporti al via: da domani mattina alle 8 è attiva la piattaforma digitale per richiedere il buono fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

A cura di Annalisa Cangemi

Il bonus Trasporti si potrà richiedere da domani, lunedì 17 aprile. Sarà infatti attiva dalle 8 di domani mattina la piattaforma digitale per accedere all'agevolazione fino a 60 euro, valido per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

Ci sono 100 milioni di euro a disposizione, a valere sul Fondo istituito al ministero del Lavoro. "Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il nulla osta della Corte dei Conti – ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – per garantire il sostegno del Governo a chi ha più avvertito il peso della crisi a causa di redditi limitati e utilizza il trasporto pubblico per i propri spostamenti".

Chi può richiedere il bonus Trasporti: i requisiti

Possono richiedere il bonus Trasporti gli studenti, i lavoratori, i pensionati e i cittadini che hanno conseguito un reddito complessivo individuale nel 2022 non superiore a 20mila euro. La domanda potrà essere inviata accedendo su bonustrasporti.lavoro.gov.it con Spid o Carta di Identità Elettronica. Il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. I figli maggiorenni invece, anche se fiscalmente a carico, devono provvedere autonomamente alla richiesta del buono. Ciascun beneficiario potrà chiedere un bonus al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Funziona così: il richiedente accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indica il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne.

Come su usa il bonus Trasporti

Il Bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L'abbonamento, viene spiegato sul sito del ministero, può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

L'agevolazione è valida per l'acquisto di un abbonamento annuale, mensile o relativo a più mensilità, ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale, ad esclusione, dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso.

Il valore del buono comunque non può superare l'importo di 60 euro. Il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell'Isee.

Prevista la possibilità di chiedere telematicamente l'agevolazione sulla piattaforma e acquistare l'abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, mostrando, al momento dell'acquisto, il codice ricevuto al termine della procedura.