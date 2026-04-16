Oroscopo venerdì 17 aprile 2026 di Ginny: Luna nuova in Ariete potentissima

Quanto fuoco nell’oroscopo di venerdì 17 aprile 2026 e quanta energia: vediamo di usarla creativamente e per esprimerci non con aggressività!

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Ariete

Oggi hai proprio la sensazione che sia un nuovo inizio, un nuovo giorno zero, e tu sei prontissimo a metterti in gioco. Che meraviglia questa sensazione in cui tutto sia possibile, a portata di mano, e tu con un futuro brillante davvero a pochi passi da te. Ti piace, per esempio, leggere che si è registrato un boom delle matricole universitarie over 40. Quasi quasi ci fai un pensierino anche tu.

Toro

Sei così fortunato in amore oggi, caro Toro, che, se fossi in te, non perderei né tempo né soldi partecipando alla lotteria che ha messo in palio 120.000 biglietti da 100 euro l'uno per aggiudicarsi un'opera di Picasso. Insomma, direi che tu devi ritenerti appagato da tutto l'amore che hai e lasciar perdere il resto.

Gemelli

Sei prontissimo a fare delle cose davvero pazze, caro Gemelli, adesso che tutti i pianeti sono finalmente a tuo favore, Luna compresa. Soprattutto, stai aspettando l'ingresso di Urano nel tuo segno, sfregandoti le mani, pronto ad esprimere tutta la tua pazzia creativa. Oggi, per esempio, ridi e sghignazzi leggendo di Trump che ordina il McDonald's alla Casa Bianca e invita il rider alla conferenza stampa.

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Cancro

Ti senti decisamente hackerato, caro Cancro. Nella tua intimità e nei tuoi buoni propositi, hai proprio l'impressione che intorno a te nessuno sia in grado di capire davvero chi sei e cosa hai fatto per noi. Oggi ti sembrano tutti ingrati, insopportabili e decisamente troppo invadenti per i tuoi gusti. Sei solidale con il sito di Booking, che è stato hackerato, rischiando la fuoriuscita dei dati dei clienti.

Leone

Senti, davvero, caro Leone, oggi di meritarti soltanto il meglio e non intendo soltanto beni materiali, ma anche attenzioni e coccole da parte delle persone che ti circondano. Ritieni di essere così fantastico come compagnia che le persone dovrebbero fare a gara per offrirti il pranzo. Non pensi proprio che nessuna delle tue richieste sia spropositata, come quella dei parcheggi auto al Coachella Festival, che arrivano fino a 300 dollari al giorno.

Vergine

Alla faccia di tutti i transiti che, nel cielo, amplificano le energie di qualcuno e innervosiscono qualcun altro, tu decidi che il modo migliore di vivere questa Luna nuova sia amoreggiando. Non ti farai certo pregare per mandare un messaggio pieno di cuoricini, oppure uscire un pochino prima dal lavoro pur di passare del tempo libero avvinghiato alla tua dolce metà. Ti senti in una fase amorosa come Kim Kardashian e Lewis Hamilton, paparazzati insieme al Coachella Festival.

Bilancia

Oggi è proprio una di quelle giornate, cara, in cui ti consiglierei di startene da sola, se possibile, chiusa in una sauna o in qualsiasi luogo nel quale la conversazione è decisamente sconsigliata. Tutto questo perché ogni volta che aprirai bocca, la possibilità che tu sbraiti arrabbiata è davvero altissima. Per fortuna, pare che la nuova frontiera del divertimento siano i wellness party, dei quali senti che avresti davvero bisogno.

Scorpione

Con Venere a sfavore, ti fa persino piacere poterti prendere delle piccole vittorie, delle dolcissime vendette nei confronti di chi ti ha sottovalutato o non amato come avresti meritato. Così il direttore del Royal Ballet di Londra ringrazia Timothée Chalamet perché, a seguito della sua frase poco simpatica nei confronti del balletto, il numero dei suoi abbonamenti è quasi raddoppiato. Avere qualche piccolo nemico ti fa addirittura piacere.

Sagittario

Forse potresti un po' esagerare, caro Sagittario, con l'autostima, con la voglia di spiegarci cose e con la sensazione di essere completamente nel giusto. Certo, questo ti rende sexy, audace e prontissimo ad affrontare qualsiasi cosa la vita ti metta nel piatto. Occhio, però, a non risultare supponente, un po' come è successo a Vance, che pare abbia dato delle lezioni di teologia al Papa in persona.

Capricorno

Hai proprio l'impressione che quelli che credevi fossero amici si siano rivelati, in realtà, pronti a lanciarti delle frecciate, e non delle frecciatine, ma proprio delle frecce avvelenate. Per fortuna ti rimane la voglia di farti voler bene, che potrebbe trattenere qualche esplosione di rabbia. Ti senti come Giorgia Meloni, bacchettata da Trump, che le dà della poco coraggiosa.

Acquario

Dare fastidio a qualcuno ti piace addirittura un pochetto, soprattutto se questo qualcuno ti dà per scontato o non ha ben capito quali siano i tuoi valori. Perché adesso è tornato il momento di vivere i tuoi valori davvero alla grande: ribelle e trasgressivo, travolgente e determinato. Ti senti come il sindaco di New York che ha detto che probabilmente non andrà al Met Gala di Anna Wintour, dato che è stato pagato da Jeff Bezos.

Pesci

Questa Luna nuova, così potente, ti fa capire che è il momento di aprire gli occhi e mettere i piedi per terra, cosa che però avevi già valutato nelle scorse settimane con tutti i pianeti che ti hanno dato forza e grinta. Oggi, insomma, sei pronto a guardare le cose in faccia per quello che sono, senza preconcetti. Anche se ti stupirà, prenderai nota, per esempio, che i voli in Thailandia costano meno di quelli per la Sardegna. Assurdo, ma vero.