Oroscopo lunedì 20 aprile 2026 di Ginny: torna la leggerezza per Gemelli e Acquario

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Ariete

Anche se la stagione del tuo compleanno si chiude oggi, tu non hai alcuna intenzione di scendere dal palco. Anzi, rilanci. Con Mercurio congiunto a Marte nel tuo segno e la Luna a favore, le idee diventano esplosive, originali e fuori da ogni schema. Sei capace di trasformare anche la cosa più noiosa in qualcosa di geniale, proprio come l’insegnante messicano che spiega la fisica attraverso i personaggi di One Piece. Tu hai quel tocco magico: rendere brillante ciò che per gli altri è spento.

Toro

Vuoi goderti ogni singolo attimo di questa tua stagione, e fai benissimo. Con Venere nel tuo segno sei il perfetto padrone di casa, quello che sa creare atmosfere accoglienti e indimenticabili. L’idea di chiamare uno chef a domicilio, nuovo trend del lusso urbano, ti rappresenta in pieno: comfort, qualità e anche un occhio al risparmio. Casa tua diventa il centro del mondo.

Gemelli

Volete dare il massimo, spingere, correre e dimostrare quanto valete. Con la Luna nel vostro segno siete carichi e competitivi come non mai. Siete esattamente come Yemane Crippa che vince la maratona di Parigi con un tempo record, diventando il primo italiano a riuscirci: determinazione, testa e resistenza. Voi oggi siete così, pronti a fare la differenza.

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Cancro

Ti senti stanco e hai bisogno di rallentare, di trovare il tuo ritmo naturale. Con Mercurio e Marte contrari tutto sembra troppo veloce e poco in sintonia con te. La pensi come Cristina Capotondi, che chiede di anticipare la prima serata TV per godersi meglio il tempo in famiglia: tu vuoi una vita più semplice, più umana, più tua.

Leone

Sei già pronto per l’estate, per il mare e per farti notare. Con Marte e la Luna a favore hai energia, forma fisica e voglia di vivere al massimo. Il tuo posto ideale? La nuova spiaggia urbana Tiberis sull’Isola Tiberina, sulle sponde del Tevere a Roma tra relax, sport e amici. Sei nel tuo elemento: social, brillante, protagonista.

Vergine

Hai bisogno di comprensione e di qualcuno che ti sappia leggere davvero dentro. Con la Luna storta ti senti più fragile e sensibile del solito. L’idea della pet therapy collettiva del Comune di Corsico ti rappresenta perfettamente: empatia, cura, connessione. Hai bisogno di questo.

Bilancia

La Luna a favore oggi ti ricorda che possiedi capacità rare e preziose, anche se Mercurio e Marte in opposizione cercano di farti dubitare di te stessa. In realtà hai talenti che il mondo sta cercando disperatamente, proprio come la biblioteca di Chicago che fatica a trovare persone capaci di leggere il corsivo per trascrivere testi antichi. Vedi? Quello che per te è normale, per gli altri è straordinario.

Scorpione

Ricordati che la felicità non è complicata come pensi. Con Venere in opposizione tendi a puntare su ciò che è eccezionale, quando invece basterebbe poco. Proprio come Justin Trudeau, immortalato al Coachella mentre mangia cibo cinese da un cartone seduto su un gradino insieme alla sua amata Kathy Perry: semplicità, autenticità e presenza. Ecco la chiave.

Sagittario

La Luna di oggi ti invita a rallentare, anche se dentro di te vorresti fare tutto, subito e senza limiti. Non sempre serve agire per vivere esperienze intense. Proprio come i turisti che si trovano a pochi centimetri da un gorilla e devono restare immobili: a volte la magia è nella calma.

Capricorno

Anche se Mercurio e Marte contrari creano confusione, tu riesci comunque a seguire il cuore grazie a Venere a favore. Sei come il rider settantenne negli Stati Uniti che paga una bibita mancante di tasca propria e riceve in cambio una raccolta fondi da oltre cento mila dollari: la bontà torna sempre indietro.

Acquario

Le tue scelte di stile oggi potrebbero sembrare decisamente fuori dal comune, ma tu non ti fai problemi. Anche con Venere contraria, Mercurio ti sostiene e ti spinge a credere nelle tue idee. Sei come chi trasforma una muta in un tuxedo, proprio come nelle creazioni di Thom Browne: oggi ciò che è strano domani sarà tendenza.

Pesci

Non riuscite a trattenere tutta la dolcezza che Venere a favore vi regala. Avete bisogno di esprimere amore, di dimostrarlo senza filtri. Siete come David Guetta al Coachella quando riconosce la figlia tra la folla e le dedica una canzone: emozione pura, senza vergogna. Voi siete così, intensi e meravigliosamente autentici.