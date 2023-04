Bonus trasporti 2023, domande da lunedì 17 aprile: come fare richiesta e chi può riceverlo Il bonus trasporti si potrà richiedere a partire dalle 8:00 di lunedì 17 aprile, ma solo per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini al di sotto dei 20mila euro di reddito nel 2022: l’aiuto consiste in un massimo di 60 euro al mese per acquistare abbonamenti per i mezzi pubblici.

A cura di Tommaso Coluzzi

Via alle domande per il bonus trasporti. Da lunedì 17 aprile alle ore 8:00 si potrà richiedere il contributo fino a 60 euro al mese – ma solo per cittadini, lavoratori, pensionati e studenti al di sotto dei 20mila euro di reddito personale complessivo nel 2022 – per acquistare abbonamenti per i mezzi pubblici. L'aiuto per chi è in difficoltà, inserito dal governo Meloni nel decreto Carburanti, è una conferma in linea con quanto già previsto negli ultimi anni. C'è una piattaforma online ad hoc per richiederlo, bisogna inviare le domande che – anche in questo caso – saranno esaminate in base all'ordine di arrivo. Non si tratta però di un vero e proprio click day, visto che – come confermano dal ministero del Lavoro – l'aiuto si potrà richiedere mensilmente fino alla fine dell'anno, ma anche fino a esaurimento fondi a disposizione. Non è detto, insomma, che il bonus arrivi fino alla fine del 2023. Tutto dipenderà dalle domande.

Come funziona il bonus trasporti 2023 per gli abbonamenti a treni e bus

Il bonus trasporti è un’agevolazione per l’acquisto di un abbonamento annuale, mensile o relativo a più mensilità, ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono verrà determinato dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare. Inoltre sarà utilizzabile solo durante il mese in corso.

Quando e come fare domanda per il bonus trasporti 2023

Il ministero ha annunciato che la piattaforma digitale per accedere al bonus trasporti sarà attiva dalle ore 8:00 di lunedì 17 aprile. La domanda potrà essere inviata accedendo al portale – bonustrasporti.lavoro.gov.it – tramite la Carta d'identità elettronica o lo Spid, l'identità digitale. Bisogna semplicemente connettersi al portale e fare l'accesso come cittadino, poi seguire la procedura a seconda di chi richiede il bonus e chi è il beneficiario. È prevista la possibilità di acquistare l'abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, mostrando il codice ricevuto al termine della procedura online.

Leggi anche Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 3 aprile regione per regione

Bonus trasporti 2023, i requisiti per ottenere i 60 euro di contributo

La domanda può essere effettuata da chi ha registrato un reddito personale complessivo, nel 2022, non superiore a 20mila euro. Possono richiederlo studenti, lavoratori, pensionati e tutti i cittadini che rientrano in questa soglia di reddito. Il valore del bonus, invece, è di un massimo di 60 euro al mese. In totale sono 100 i milioni messi a disposizione dal decreto, da spendere in base alle richieste da qui alla fine del 2023.