L’oroscopo di domani, lunedì 22 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 22 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Si sta un pochino allentando la tensione: il Sole è passato in Toro mentre Giove si allontana da Urano. Il segno fortunato è la Bilancia mentre il segno sfortunato è il Cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, lunedì 22 aprile 2024, mentre ci avviciniamo alla Luna piena in Scorpione, ci godiamo il nostro satellite ancora in Bilancia, ma soprattutto il Sole in Toro, segno più morbido dell'Ariete, e Giove ha superato la sua congiunzione con Urano. Il segno fortunato è la Bilancia stessa, che festeggia quantomeno il Sole che non le è più opposto, mentre il segno sfortunato è il Cancro ancora teso.

Ariete

Amore: anche qui devi allenare la pazienza.

Lavoro: anche ascoltando puoi comunque imparare qualche cosa.

Fortuna: rispecchia il tuo mood, rimane inattiva.

Il consiglio del giorno: concediti una giornata pigra.

Voto: 7 – e tanto relax.

Toro

Amore: solo baci volanti.

Lavoro: c’è un po’ troppa carne al fuoco.

Fortuna: è come una super assistente che ti aiuta a gestire tutto.

Il consiglio del giorno: anche se non ne hai bisogno prenditi la famosa ‘pausa caffè’.

Voto 7 e mezzo sud più fronti.

Gemelli

Amore: gli dedicate il tempo di una pausa pranzo milanese.

Lavoro: il teamwork è la vostra salvezza, non potete fare tutto da soli.

Fortuna: vi permette di intonare un ‘la’ perfetto per essere in armonia.

Il consiglio del giorno: ascoltate la musica, che sia pop, rock, classica, vintage o contemporanea, tutti gli stili vanno bene.

Voto 7 intonati.

Cancro

Amore: ti vuoi solo divertire.

Lavoro: hai proprio bisogno di un corso di aggiornamento.

Fortuna: sei frettoloso tanto che ti perdi i pezzi.

Il consiglio del giorno: devi sempre prendere appunti, anche al bar la mattina.

Voto 5 e mezzo distratto.

Leone

Amore: ti senti come sui banchi di scuola con i primi amori spensierati.

Lavoro: sei il re degli scherzi.

Fortuna: ti propone solo uscite senza programma, le tue preferite.

Il consiglio del giorno: fai scherzi telefonici, solo ad amici e parenti.

Voto 7 goliardico.

Vergine

Amore: vuoi viverlo come nel film ‘Cuori Ribelli’.

Lavoro: sei una signorina perfettini fatta e finita.

Fortuna: ti aiuta a far incastrare tutto perfettamente come nel Tetris.

Il consiglio del giorno: scarpe comode per spostarti con dinamismo..

Voto 6 e mezzo di corsa.

Bilancia

Amore: viglia di tenerezza.

Lavoro: la ‘to do list’ è la tua salvezza.

Fortuna: ti accompagna in tutto come una migliore amica.

Il consiglio del giorno: cena dalla tua pizzeria di fiducia.

Voto 6 + tenerona.

Scorpione

Amore: concentrato solo su te stesso.

Lavoro: guardi solo il tuo piccolo orticello.

Fortuna: continua a sfuggirti il concetto base di cosa sia.

Il consiglio del giorno: accetta i piccoli acciacchi di stagione.

Voto 6 – alla ricerca della perfezione.

Sagittario

Amore: vuoi che si abbini perfettamente con il tuo outfit.

Lavoro: che nessuno osi dirti quello che devi fare.

Fortuna: anche lei con te deve rigare dritto.

Il consiglio del giorno: attenti ancora un po’ prima del cambio di stagione anche se non vedi l’ora di abiti estivi.

Voto 7 + esteta.

Capricorno

Amore: lo fai scappare a gambe levate.

Lavoro: con te non si discute, si esegue e basta.

Fortuna: anche lei ti saluta da lontano per non essere travolta.

Il consiglio del giorno: riascolta tutti i successi dei Blur.

Voto 5 e mezzo lamentoso.

Acquario

Amore: avventure in camporella.

Lavoro: più aggiornato di un ufficio stampa.

Fortuna: tu la ritrovi nella condivisione di idee e di energie.

Il consiglio del giorno: dovresti aprire un canale social dove dai suggerimenti e consigli su qualsiasi argomento.

Voto 7 e mezzo saggio.

Pesci

Amore: lo sport a due vi piace parecchio.

Lavoro: dinamici e su di giri come l’istruttore di aerobica.

Fortuna: fate sempre centro anche bendati.

Il consiglio del giorno: completino nuovo alla moda per andare in palestra.

Voto 7 energici.