Via al bonus trasporti da 60 euro, i requisiti per ottenerlo nel 2023 e dove fare domanda Firmato il decreto attuativo per il nuovo bonus trasporti da 60 euro anche nel 2023. Può ottenerlo solo chi ha un reddito inferiore ai 20mila euro. Le domande si potranno presentare su un apposito portale online.

A cura di Luca Pons

Il governo Meloni ha dato il via libera al bonus trasporti da 60 euro, che era stato inserito nel dl Carburanti, con il decreto attuativo firmato dai ministri Giancarlo Giorgetti, Marina Calderone e Matteo Salvini. Il bonus ha lo scopo di sostenere le famiglie nell'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico – che sia locale, regionale, interregionale o nazionale. Con il decreto firmato oggi, il governo ha stanziato 100 milioni di euro per il bonus.

Chi può ottenere il bonus trasporti 2023

Possono ricevere il contributo fino a 60 euro coloro che rispettano un requisito di reddito: non deve essere stato superiore ai 20mila euro all'anno, nel 2022. Il bonus potrà essere richiesto per se stessi, oppure anche per un minorenne a carico. Può essere, ad esempio, il caso di uno studente minorenne che utilizza l'abbonamento per andare a scuola. È già stato deciso che si potrà fare domanda per tutto il 2023: la scadenza ultima sarà il 31 dicembre 2023.

Dove fare domanda per il bonus

Per richiedere il bonus sarà previsto un portale apposito. Si tratta dello stesso sito da cui era possibile chiedere il bonus trasporti lo scorso anno. Da qui, quando il sito sarà aggiornato (attualmente restituisce solo la scritta "Spiacenti, dalla mezzanotte del 1° gennaio 2023 non è più possibile richiedere un bonus trasporti") si potrà accedere con il proprio Spid o con Carta d'identità elettronica e inoltrare la richiesta. Nel caso in cui si stia facendo domanda per un minorenne a carico, basterà seguire la procedura apposita e inserire il codice fiscale del beneficiario.

Assoutenti: "Può aiutare le fasce meno abbienti"

Assoutenti ha detto che l'incentivo ha un "piccolo importo", ma potrebbe essere "un aiuto per le fasce meno abbienti o i nuclei numerosi". Secondo Istat, "ogni giorno 26,8 milioni di italiani usano mezzi di trasporto per recarsi a scuola o a lavoro, il 45,4% della popolazione residente", ha spiegato l'associazione. "Di questi, 5,4 milioni fanno ricorso al trasporto pubblico. In particolare 1,2 milioni usano il treno, 1,9 milioni tram e bus, 807mila la metro e 1,5 milioni pullman o corriere".

Il bonus era stato previsto anche lo scorso anno, con il decreto Aiuti del governo Draghi. Le risorse erano state esaurite e poi rinnovate. Anche in questo caso, la disponibilità di 100 milioni di euro permetterà solo a un numero limitato di persone di ricevere il bonus – che può coprire una spesa fino a 60 euro, ma può anche essere inferiore.