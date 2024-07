video suggerito

Parte il bonus adozioni fino a 6500 euro, i requisiti e come fare domanda per i genitori adottivi Per le coppie che hanno una procedura di adozione internazionale in corso, prolungata a causa del Covid, oppure da Paesi in situazioni critiche, parte il bonus adozioni che può valere fino a 6.500 euro. Ecco quali sono i requisiti e come fare la richiesta a partire dall'8 luglio.

A cura di Luca Pons

Da lunedì 8 luglio 2024 avranno il via le richieste per il bonus adozioni, una misura a sostegno delle famiglie che hanno iniziato le procedure di adozione internazionale che alla data del 1° gennaio 2024 non erano ancora concluse. Sono due le categorie interessate: coloro che a causa del Covid hanno subito lunghi ritardi nelle pratiche, e coloro che stanno adottando da un Paese con una situazione geopolitica particolare, ovvero Cina, Ucraina, Russia e Bielorussia. L'importo varia da 3.500 euro a 6.500 euro a seconda dei requisiti che si rispettano. Si tratta naturalmente di situazioni molto specifiche: la stima del governo è che possano accedere al contributo 980 coppie in tutto. Le istanze possono essere presentate a partire dalle ore 0.01 di lunedì 8 luglio fino alle ore 23.59 del 5 ottobre 2024.

A chi spetta il bonus adozioni 2024: i requisiti per ottenere fino a 6500 euro

Come detto, il bonus adozioni è rivolto alle famiglie che hanno iniziato una pratica di adozione internazionale che al 1° gennaio 2024 non si era chiusa. La prima categoria di persone interessate è quella per cui l'adozione è stata bloccata dalla pandemia da Covid-19. In questo caso, il requisito da rispettare è che la procedura fosse partita prima del 30 gennaio 2020, il giorno in cui l'Organizzazione mondiale della sanità dichiarò lo stato di emergenza per il Covid. Per chi si trovava in questa situazione, è naturale che la procedura si sia allungata con l'arrivo della pandemia. Chi rispetta questo requisito ha diritto a chiedere un contributo di 3.500 euro.

La seconda categoria coinvolta è quella di chi sta adottando da Paesi che si trovano in condizioni geopolitiche difficile. In particolare, chi al 1° gennaio 2024 aveva in corso una procedura di adozione dalla Cina, dalla Russia, dalla Bielorussia o dall'Ucraina. In questo caso, il contributo che si può ottenere è di 5mila euro. Chi, infine, rispetta entrambi i requisiti – quindi sta adottando da uno di questi Paesi e ha visto la sua procedura rallentata dal Covid – può ricevere 6.500 euro. Nel complesso, la misura sarà finanziata con 4.337.500 euro dal fondo Spese per il sostegno delle adozioni internazionali.

Come e quando fare richiesta

Per fare domanda si dovrà passare dal portale della Commissione per le adozioni internazionali. Qui si dovrà accedere con Spid oppure con Carta d'identità elettronica. A presentare la richiesta dovranno essere gli aspiranti genitori, in modo congiunto. Le domande potranno essere fatte a partire dalle ore 0.01 di lunedì 8 luglio, e ci sarà tempo fino alle ore 23.59 del 5 ottobre 2024.

Una volta fatto l'accesso al portale, bisognerà inserire tutti i documenti richiesti, tra cui i documenti d'identità degli aspiranti genitori. Tutte le richieste presentate al di fuori dei giorni stabiliti, così come quelle che non hanno tutta la documentazione richiesta, non saranno ammissibili.

Chi volesse inviare richieste di chiarimento, lo potrà fare all'apposito indirizzo mail comunicato dalla Commissione, almeno dieci giorni prima della scadenza per la presentazione delle domande, scrivendo nell'oggetto della mail "quesito DM contributo".