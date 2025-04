video suggerito

Bonus anziani da 850 euro al mese in arrivo, a chi spetta e entro quando fare domanda È in arrivo il bonus anziani da 850 euro al mese per gli over 80 non autosufficienti, che si trovano in condizioni di grave bisogno assistenziale e con Isee inferiore ai 6mila euro. Da come fare domanda ai requisiti, ecco tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Giulia Casula

È in arrivo il bonus anziani 2025, il contributo da 850 euro al mese destinato agli over 80 non autosufficienti e in condizioni di difficoltà economica, che necessitano di assistenza domiciliare. Tra i requisiti per ottenerlo è previsto anche un reddito inferiore ai 6mila euro. Nelle settimane precedenti l'Inps ha pubblicato una circolare con alcune indicazioni, ma a breve il ministero del Lavoro dovrebbe emanare il decreto attuativo che chiarirà tutti i dettagli legati all'erogazione del bonus. Intanto, ecco tutto quello che sappiamo finora.

A chi spetta il bonus anziani: i requisiti per ottenerlo e quanto vale

Il Bonus anziani, il cui nome ufficiale è ‘Prestazione universale', vale 850 euro, erogati ogni mese dal primo giorno della mensilità in cui si presenta domanda, per due anni fino al 31 dicembre 2026. Il contributo si compone di una quota fissa di accompagnamento e una integrativa, che corrisponde all'assegno di assistenza. La Prestazione universale è riconosciuta solo a determinate condizioni:

il richiedente ha più di 8o anni;

deve essere già percettore dell' indennità di accompagnamento;

avere un Isee inferiore ai 6mila euro;

rientrare in un livello di bisogno assistenziale gravissimo, riconosciuto dall'Inps tramite una commissione medica e secondo criteri sanitari e sociali prestabiliti.

Come fare domanda e quando scade

La domanda può essere presentata sul sito dell'Inps, alla pagina Sostegni, sussidi e indegnità dove è presente la sezione apposita per il bonus anziani. Per accedere basterà utilizzare le proprie credenziali Spid oppure quelle della Carta d'identità elettronica. È possibile procedere anche fisicamente, recandosi presso gli istituti di patronato sul territorio. La richiesta può essere effettuata a partire dal primo giorno del mese in cui si compiono 80 anni (quindi, anche se non li si ha ancora compiuti). Si potrà fare domanda fino al 31 dicembre 2026 e una volta verificati i requisiti, la piattaforma procederà all'erogazione mensile.

Cosa si può comprare con i soldi del bonus

L'Inps ha chiarito cosa copre il bonus anziani, che potrà essere utilizzato solo per specifiche finalità legate all'assistenza. I soldi del contributo potranno essere spesi per pagare le prestazioni di lavoratori domestici o per servizi di cura e assistenza. Nella circolare l'Istituto ha precisato i servizi che rientrano all'interno del bonus: tra questi, i servizi di cura e di igiene della persona, quelli di accompagnamento per visite e per lo svolgimento di piccole commissioni, quelli per l'aiuto nella cura e gestione dell'abitazione, ma anche quelli per lo svolgimento di pratiche amministrative o per il supporto psicologico.