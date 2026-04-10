Reddito di libertà 2026, aumentano gli importi a 530 euro: a chi spetta e come fare domanda all’INPS

Sale il Reddito di libertà, cioè il contributo per le donne vittime di violenza: +30 euro al mese e fino a 6.360 euro l’anno. Ecco requisiti, modalità di richiesta e cosa cambia per chi ha già fatto domanda.

Il Reddito di libertà viene rafforzato e prova a diventare uno strumento più incisivo nel sostenere le donne che stanno affrontando un percorso di uscita dalla violenza. L'aumento dell'importo, ufficializzato dall'Inps con una recente circolare, interviene in un contesto in cui il nodo dell'autonomia economica resta uno dei principali ostacoli per chi tenta di ricostruire la propria vita. Il contributo mensile passa ora da 500 a 530 euro, con un aumento che su base annua si traduce in 360 euro in più. Considerando le dodici mensilità previste, il sostegno può arrivare fino a 6.360 euro complessivi.

chi spetta il Reddito di libertà 2026: i requisiti per ottenerlo

Il beneficio è destinato a donne vittime di violenza che si trovano in condizioni di difficoltà economica e che sono seguite da centri antiviolenza o dai servizi sociali. Non si tratta quindi di un sussidio generalizzato, ma di una misura mirata, pensata proprio per accompagnare percorsi concreti di uscita da situazioni di abuso e dipendenza. Il requisito centrale è proprio questo: l'inserimento in un percorso di protezione e autonomia certificato dagli operatori che seguono la persona. L'obiettivo dichiarato non è quello di fornire soltanto un aiuto temporaneo, ma piuttosto, quello di sostenere un passaggio delicato verso l'indipendenza, anche abitativa e lavorativa.

Come cambia l'importo (anche per chi lo ha già ricevuto)

L'aumento riguarda sia le nuove domande presentate nel 2026 sia quelle già accolte nel corso del 2025. In questi ultimi casi, l'adeguamento avviene automaticamente, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso un'integrazione delle somme già riconosciute. Questo significa che chi ha già beneficiato del contributo non deve presentare una nuova richiesta per ottenere l'importo aggiornato, ma può ricevere un conguaglio che allinea l'assegno al nuovo valore mensile.

Come presentare la domanda

L'accesso al Reddito di libertà non avviene direttamente tramite l'Inps: la richiesta deve passare dal Comune di residenza, che svolge un ruolo centrale nella procedura. È infatti l'ente locale a verificare due aspetti fondamentali: la condizione di difficoltà economica e il fatto che la donna sia seguita da un centro antiviolenza o dai servizi sociali. In concreto, la domanda viene compilata con l'apposito modulo (SR208) insieme agli operatori del Comune o dei servizi che hanno preso in carico la beneficiaria. Non è quindi una procedura "autonoma" online: serve il supporto delle strutture territoriali. Una volta raccolta la documentazione, è il Comune a trasmettere la richiesta all'Inps attraverso il portale dedicato, utilizzando le proprie credenziali istituzionali. Le domande vengono poi registrate e valutate in ordine cronologico, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Come viene erogato il contributo

Dopo l'accoglimento della domanda, il pagamento viene effettuato direttamente dall'Inps, che gestisce l'erogazione a livello nazionale. Il contributo può essere riconosciuto per un massimo di dodici mesi, ma le modalità di pagamento possono variare. In alcuni casi l'importo viene accreditato mese per mese, in altri può essere erogato anche in un'unica soluzione, soprattutto quando si tratta di somme arretrate o di integrazioni.

L'accredito avviene tramite le modalità indicate nella domanda (ad esempio su conto corrente o altro strumento tracciabile intestato alla beneficiaria). È importante sapere che il diritto al contributo resta comunque legato alle risorse disponibili: anche dopo l'approvazione, i tempi e le modalità di pagamento possono quindi dipendere dalla gestione dei fondi a livello nazionale.

Tempistiche e limiti delle risorse

Dal 2026 le richieste possono essere presentate per tutto quanto l'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'accesso al beneficio resta però vincolato alla disponibilità dei fondi: le domande vengono infatti accolte in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse. Un altro aspetto da tenere a mente riguarda le richieste respinte proprio per mancanza di fondi. In questi casi, la domanda non resta valida automaticamente per l'anno successivo: deve essere ripresentata, anche se i Comuni possono in alcuni casi riutilizzare la documentazione già acquisita.

La distribuzione delle risorse sul territorio

Un altro aspetto da conoscere è il fatto che le risorse disponibili vengono ripartite tra le Regioni, con importi differenziati. Le quote più alte sono assegnate a Lombardia, Lazio e Campania, seguite da Sicilia, Veneto ed Emilia-Romagna. A scalare, tutte le altre Regioni ricevono fondi proporzionati, fino alle dotazioni più contenute di Molise e Valle d'Aosta. Una distribuzione che ovviamente incide direttamente sulle possibilità di accesso al beneficio: in alcune aree la disponibilità può infatti esaurirsi più rapidamente, lasciando fuori anche chi avrebbe i requisiti. È qui che emerge uno dei principali limiti della misura: il sostegno non dipende solo dal bisogno, ma anche dalla disponibilità economica assegnata al territorio in cui si presenta la domanda, creando di fatto disparità tra Regioni.