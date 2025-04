video suggerito

Bonus Nuovi Nati 2025 al via, come fare domanda all’Inps per ottenere 1000 euro per ogni figlio: i requisiti Sono aperte le domande per il Bonus nuovi nati da mille euro: il sostegno una tantum è accessibile a tutte le famiglie che hanno un Isee sotto i 40mila euro, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025. La richiesta va presentata direttamente all’Inps entro 60 giorni dalla nascita o adozione. Per chi è nato dall’inizio dell’anno a oggi, la scadenza è il 16 giugno. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Partono oggi, 17 aprile 2025, le domande per il Bonus nuovi nati da mille euro. L'Inps ha infatti comunicato che a partire dalle ore 8.30 di questa mattina è possibile fare richiesta e ottenere l'aiuto una tantum del valore di mille euro per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025. La misura per famiglie con Isee sotto i 40mila euro era stata introdotta con l'ultima legge di bilancio, e da oggi diventa operativa. Ecco chi può ottenere il bonus e come fare domanda entro 60 giorni dalla nascita o adozione.

Chi può avere il bonus nuovi nati: i requisiti Isee

Il bonus nuovi nati da mille euro è rivolto ai cittadini italiani, europei oppure coloro che hanno un permesso di soggiorno regolare di lungo periodo o un permesso di lavoro superiore a sei mesi. È necessario che il genitore che fa richiesta sia residente in Italia: deve aver abitato nel Paese almeno dal momento della nascita del figlio fino a quando fa domanda.

C'è poi un limite economico. Il bonus da mille euro può andare solo alle famiglie che hanno un Isee al di sotto dei 40mila euro. Bisogna ricordare che, per calcolare l'Isee al fine di questa misura, non si tengono in conto le entrate legate all'Assegno unico e universale. Si calcola, quindi, del cosiddetto Isee minorenni.

Il figlio in questione deve essere nato dal 1° gennaio 2025 in avanti. Per quanto riguarda le adozioni, può richiedere il bonus solo chi ha adottato un minorenne. La data di riferimento per le adozioni è quella dell'ingresso del minore nel nucleo familiare su ordinanza del Tribunale per i minorenni. Per le adozioni internazionali si usa invece la data della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Come fare domanda all'Inps per i mille euro

La domanda va presenta direttamente tramite il sito dell'Inps da uno dei due genitori (se non conviventi, deve farlo quello che convive con il figlio). È sufficiente accedere con Spid o Carta d'identità elettronica e poi seguire la procedura indicata. In alternativa si può contattare il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento). Per chi lo desidera, è sempre possibile farsi assistere da patronati.

I tempi per fare richiesta e quando arriva il pagamento

È importante la tempistica della domanda: va fatta entro 60 giorni dalla nascita o adozione. Naturalmente, questo non vale per chi ha avuto figli dall'inizio dell'anno, visto che solo oggi è diventato possibile presentare la propria richiesta. Per i bambini nati o adottati entro il 17 aprile, la domanda va fatta entro il 16 giugno 2025.

Con la domanda si fornirà anche un Iban o un altro recapito a cui ricevere il pagamento. I soldi verranno erogati in ordine di presentazione delle domande: chi lo richiede prima, avrà i soldi più in fretta. Il governo ha messo a disposizione 330 milioni di euro per quest'anno, sufficienti per 330mila nuovi nati (l'anno scorso sono nati circa 370mila bambini).