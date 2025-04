video suggerito

Al via il bonus elettricità da 200 euro nelle bollette, come funziona: le regole di Arera L'Arera ha diffuso le modalità operative per l'erogazione del bonus extra da 200 euro sulle bollette dell'elettricità per le famiglie con Isee fino a 25mila euro. Ecco come funziona il contributo.

A cura di Annalisa Cangemi

Immagine di repertorio

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il provvedimento che stabilisce le modalità operative per erogare nelle bollette dell'elettricità il contributo straordinario di 200 euro, un bonus destinato alle famiglie con ISEE fino a 25mila euro.

L'Arera ricorda che il contributo straordinario previsto dal dl Bollette (decreto legge n.19/2025) da ieri, 1 aprile, è già attivo per i percettori del bonus sociale elettrico con un ISEE fino 9.530 euro e fino a 20mila per le famiglie numerose.

Come funziona il bonus elettricità da 200 euro per chi ha Isee tra 9.530 e 25mila euro

Il provvedimento di Arera prevede che l'INPS – a decorrere dal mese di aprile 2025 e fino a gennaio 2026 – trasmetta al Sistema Informativo Integrato (SII, gestito da Acquirente Unico) una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari con attestazione ISEE 2025 compresa tra 9.530 e 25.000 euro.

A decorrere da giugno 2025 il gestore del SII, sulla base indicazioni ricevute da INPS, individuerà gli intestatari delle forniture elettriche che avranno diritto al contributo di 200 euro e notificherà l'informazione agli operatori, i quali dovranno erogare lo sconto nell'arco di tre mesi, dandone la dovuta evidenza in bolletta.

Al fine di informare i clienti sull'importo del contributo e sui requisiti necessari per ottenerlo, la delibera di Arera indica agli operatori di darne evidenza sulla home page del proprio sito internet e nella bolletta di tutti i clienti, ricordando la necessità di presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all'INPS per richiedere l'attestazione.

I dati personali dei clienti, strettamente necessari all'erogazione del contributo, saranno trattati secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, così come già avviene dal 2021 per l'ordinaria erogazione automatica dei bonus sociali Arera, si specifica in una nota dell'Autorità.

La delibera ricorda, infine, che per tutti gli aspetti di gestione del contributo straordinario, le modalità di erogazione nei casi di discontinuità della fornitura e gli aspetti di rendicontazione di quanto erogato valgono le disposizioni già applicate per l'erogazione automatica dei bonus sociali di Arera (delibera 63/2021/R/com).



Codacons: "Il bonus elettricità non sarà automatico"

Il bonus bollette parte ufficialmente ma il "contributo non sarà automatico per tutti" perché "gli utenti dovranno attivarsi presentando l'apposita documentazione", sottolinea il Codacons, commentando le novità annunciate oggi da Arera.

"Mentre i percettori del bonus sociale elettrico con un Isee fino 9.530 euro e fino a 20mila euro per le famiglie numerose riceveranno in automatico il nuovo bonus previsto dal governo, i nuclei con Isee da 9.530 fino a 25mila euro dovranno attivarsi per richiedere il contributo – spiega il Codacons – In tal senso dovranno presentare la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) all'Inps per richiedere l'attestazione Isee aggiornata e accedere al bonus da 200 euro, previa verifica dei requisiti".

Per tale motivo, secondo l'associazione, "è fondamentale avviare una campagna informativa a tappeto sul territorio, in modo da consentire a chi ne ha diritto di attivarsi per godere del beneficio economico e informare correttamente tutti gli utenti interessati dalla misura".

Come trasmettere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per il bonus bollette

Una "ottima notizia" il provvedimento di Arera, "Ora i consumatori che non sono già percettori del bonus sociale, ossia quelli con un Isee tra 9.530 euro e 25 mila euro, devono attivarsi, presentando subito la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), altrimenti non riceveranno nulla", sottolinea in una nota Marco Vignola, vicepresidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

L'associazione ricorda che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Per ottenere la certificazione Isee, però, è necessario che il consumatore presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu). La tempistica per il riconoscimento del bonus in bolletta è di 3-4 mesi circa dalla data di attestazione Isee. La Dsu può essere compilata e trasmessa attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF) o anche on line utilizzando il servizio apposito dell'Inps. È possibile acquisire anche la Dsu precompilata attraverso il servizio online "Portale unico ISEE" dell'Inps. Una volta presentata la Dsu, agli aventi diritto, in base all'importo dell'Isee e al numero dei componenti del nucleo familiare, viene riconosciuto il bonus, sotto forma di "sconto", senza presentare alcuna altra istanza.